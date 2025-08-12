El ex presidente del Congreso, el senador Efraín Cepeda Sarabia, del Partido Conservador, advirtió este martes que “el fracaso de la paz total” del presidente Gustavo Petro fue el “caldo de cultivo para la violencia” que segó la vida del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

“Lo primero que quiero es expresar mi sentido de pesar, Miguel fue mi compañero del Senado, mi compañero de Comisión Tercera, mi amigo personal, y uno se transporta a las épocas aciagas de los años ochenta y noventa donde asesinaban candidatos: realmente esto es un magnicidio, Miguel no solamente era un senador sino un precandidato presidencial, el atentado es contra la democracia misma, contra el alma, el corazón de la democracia”, dijo el parlamentario a su llegada a la velación en cámara ardiente en el Congreso en homenaje del líder político uribista fallecido el pasado lunes en Bogotá tras el atentado con arma de fuego en su contra perpetrado el pasado 7 de junio en esta misma ciudad.

“Esa familia ya sufrió el asesinato de su madre, Diana Turbay, y eso lleva a los colombianos a que digamos que queremos paz, queremos defender la democracia, y esa inmensa mayoría que defiende la democracia debe marchar unida de aquí a mayo de 2026 para que podamos cambiar el enfoque de un régimen que tiene un fracaso en la paz total”, expuso Cepeda Sarabia.

Esa paz total con cese al fuego bilateral, cuestionó el legislador, “solo ha servido para que los grupos armados se rearmen, se envalentonen, para tener más narcotráfico, y todo eso es caldo de cultivo para la violencia: cualquiera de nosotros puede ser también objetivo”.