La Fiscalía informó este jueves en un comunicado que quedó en firme la máxima pena para los implicados en los hechos violentos en los que murió una funcionaria de la Registraduría de Gamarra (Cesar).

Así las cosas, deberán cumplir 60 años de prisión por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado e incendio.

Esto por “el actuar violento de un grupo de ciudadanos que ingresó en medio de golpes a la sede de la Registraduría municipal de Gamarra, incendió la edificación, ocasionó la muerte a una funcionaria de la entidad y dejó seis personas heridas”.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar dejó en firme la condena a 60 años de prisión en contra de Yuberlys Bermúdez Rubiano, Isaías Peña Oliveros y William Castro Torrado, por su participación en los hechos ocurridos el 28 de octubre de 2023; y reafirmó su responsabilidad en los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, ambas conductas agravadas, e incendio.

“Las pruebas aportadas por una fiscal de la Dirección de Apoyo Territorial dan cuenta de que, en medio de una manifestación por una decisión electoral que afectaba los intereses políticos de un candidato específico, varias personas entraron abruptamente a la Registraduría de Gamarra, donde se encontraban varios funcionarios trabajando, y le prendieron fuego. Isaías Peña Oliveros y su esposa, Yuberlis Bermúdez Rubiano, ocultaron y trasladaron una pimpina de gasolina en un coche de bebé. Por su parte, William Castro Torrado y otros dos hombres recibieron el combustible, que fue rociado y usado para incendiar el inmueble. Esta acción ocasionó la muerte a una servidora y generó quemaduras de gravedad a otras seis personas”, recordó el ente acusador.

Por ello, en mayo del año en curso, una juez penal especializada de Valledupar condenó a estas tres personas.