En plena alocución presidencial, Gustavo Petro llamó “traidores” a los cuatro precandidatos del Centro Democrático que viajarán al exterior para denunciar supuestas inconsistencias en la condena de 12 años de prisión domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe.

“Irrespetan la justicia diciendo que (Uribe) no debe estar preso, y yo no me voy a meter en eso, diciendo si sí o si no, pero a la justicia se le respeta en Colombia“, dijo el jefe de Estado.

Estas palabras de Petro llegan después de que los senadores uribistas Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín y Andrés Guerra anunciaran que irán hasta instancias internacionales para denunciar las supuestas inconsistencias en el juicio contra Uribe.

“Colombianos que se van a Estados Unidos a destruir la justicia en Colombia, traidores a la patria, una oposición no tiene esa indignidad. Que se defiendan en los tribunales, están en su derecho, pero los jueces deben ser libres de lo que decidan, no debe haber jueces con miedo y pensando que los van a matar”, añadió Petro.

No es la primera vez que Petro toca el tema de los opositores defendiendo al exmandatario Álvaro Uribe. Anteriormente insistió en que se debe garantizar la seguridad de la jueza Sandra Heredia, la encargada de condenar a Uribe en primera instancia por fraude procesal y soborno en actuación penal.