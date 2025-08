El exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha, está siendo buscado por las autoridades para que cumpla una orden de captura que se emitió en su contra por el caso de corrupción en la UNGRD.

Según confirmaron fuentes de la Fiscalía a este medio, el exfuncionario tenía plazo hasta ayer jueves al mediodía para presentarse, pero esto no ocurrió. Por el momento, la Sijín y el CTI se dirigieron a su domicilio para hacer efectiva la medida, pero no lo encontraron. De ahí la alerta sobre su paradero, el cual no ha sido confirmado por las autoridades.

En desarrollo...