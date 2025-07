El senador Efraín Cepeda, del partido Conservador, expresó su solidaridad con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien este lunes la jueza Sandra Liliana Heredia lo halló culpable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

“Toda mi solidaridad con mi ex compañero en el Senado, el ex presidente @AlvaroUribeVel un demócrata y colombiano que siempre le ha servido al país. Desde el profundo respeto que tengo por las decisiones judiciales, espero que desde las instancias que aún tiene, pueda continuar su defensa y demostrar la transparencia de sus actos", señaló Cepeda en su cuenta de X.

Por su parte, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, manifestó: “Este no es un fallo, es una venganza. No es una sentencia, es un ataque. No es justicia, es miedo. Sí, miedo. Porque Petro le tiene miedo a Uribe, porque ha sido irreductible, porque no ha transado nuestros valores, porque siempre le ha dicho no a la impunidad de los violentos”.

Al iniciar su lectura del sentido de fallo en el juicio que se le sigue al expresidente, la jueza Heredia aseguró que la Justicia “no se arrodilla ante el poder”.

También la togada defendió la autonomía judicial frente a lo que calificó como “uno de los casos más significativos de su historia judicial reciente” que, aseguró, “ha despertado pasiones, dividido opiniones y movilizado emociones”.

“El derecho no puede temblar frente al ruido y la justicia no se arrodilla ante el poder. La justicia como (la diosa griega) Temis no ve nombres, ni cargos, ni estaturas porque su mirada está enfocada exclusivamente en la verdad jurídica y en el deber ético de resolver conforme a la ley y la conciencia”, señaló Heredia.

En esa línea, reiteró que este “no es un juicio contra la historia política de Colombia, no es una revancha, no es una conspiración, no es un acto de oposición ni de política, es un acto de justicia y solo de justicia”.

Después de 475 días de una “maratónica lucha contra el reloj”, sostuvo que “aquí no hay lugar para la sospecha ni para el cálculo electoral. ni para las lecturas interesadas”, y defendió las garantías procesales, el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia durante este juicio pese a los “intentos de deslegitimación y ataques que ha recibido la judicatura”.

En ese sentido, la jueza recordó que este proceso “ha estado a cargo de mujeres, que desde sus roles en cada una de las etapas del proceso ha enfrentado con valentía incluso ataques machistas y cuestionamientos que no se habrían formulado quizá si quien decidiera fuera un hombre”.