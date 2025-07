La primera condena contra un ex presidente de la República en la historia del país mantuvo a las redes sociales en el país divididas durante todo este lunes.

Leer también: Condenan a Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal

A través de un ‘trino’, el expresidente Iván Duque afirmó que “@AlvaroUribeVel es inocente y no está solo. Su integridad ha sido evidente a lo largo de su vida pública y aún más en un proceso judicial lleno de irregularidades. Frente a un fallo sin pruebas, seguiremos acompañándolo en todas las instancias, nacionales e internacionales, que sean necesarias”.

El expresidente Andrés Pastrana escribió en su cuenta de X: “Expreso mi solidaridad personal con el señor presidente @AlvaroUribeVel. Los argumentos expuestos por la señora juez son discutibles, pero debemos respetarlos, porque en esta hora de incertidumbre y de crisis, la única alternativa sensata y seria que tiene la democracia colombiana es defender la estabilidad de sus instituciones. Confío en que los caminos judiciales que aún tiene a su disposición el presidente Uribe, culminen en el reconocimiento final de su inocencia”.

La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, advirtió en un video en sus redes sociales: “Este no es un fallo, es una venganza. No es una sentencia, es un ataque. No es justicia, es miedo. Sí, miedo. Porque Petro le tiene miedo a Uribe”.

A su vez, el alcalde de Medellín, Federico ‘Fico’ Gutiérrez, comentó que “la triste realidad de Colombia es la siguiente: Quienes hicieron parte de grupos terroristas, hoy están en la Presidencia y en el Congreso. Álvaro Uribe quien los combatió, hoy ha sido condenado. Mi solidaridad con él y con su familia”.

María Fernanda Cabal, senadora y precandidata presidencial uribista, y quien estuvo en la sala de audiencias de los Juzgados de Paloquemao durante la lectura, escribió que “lo ocurrido durante las 9 horas de audiencia para leer la sentencia contra el expresidente Álvaro Uribe deja más preguntas que certezas jurídicas. Fue una exposición que, lejos de transmitir imparcialidad, pareció una declaración política, o una sentencia escrita por las alegadas víctimas todos enemigos políticos del expresidente Uribe.

Resulta inadmisible que se le dé validez a pruebas viciadas como interceptaciones telefónicas al expresidente Uribe y un reloj espía, mientras se exaltan personajes como Monsalve, presentado como héroe civil, y se victimiza a Deyanira por su género, como si ser mujer otorgara automáticamente mayor credibilidad.

La juez no ocultó su simpatía por Iván Cepeda, a quien se refirió con una condescendencia impropia de quien debe actuar con neutralidad. Incluso respaldó sin reservas sus visitas a cárceles, pese a los cuestionamientos que pesan sobre ese proceder.

Resulta alarmante que se acuda a jurisprudencia de la Corte para desdibujar el secreto profesional entre abogado y cliente, mientras se legitiman testigos de parte de las supuestas víctimas y se descartan sin mayor análisis los del presidente Uribe. Una justicia que vacila al leer su propio fallo, pero no duda en enviar un mensaje político, pone en riesgo la credibilidad de las instituciones.

Este fallo que no compartimos será motor para luchar por un sistema de justicia que jamás vuelva a ser instrumentalizado para judicializar la política”.

Importante: Senador Meisel advierte sobre 11 irregularidades en el proceso judicial contra Uribe tras lectura de fallo

Por su parte, la representante María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, publicó que “Álvaro Uribe Vélez ha sido declarado culpable de los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal. Esta condena implica un precedente inédito, que nos recuerda que la esperanza de que nadie esté por encima de la ley no es siempre una ilusión, sino una posibilidad de nuestra democracia.

Se ha hecho justicia, a pesar de las presiones mediáticas, las campañas de desinformación, y los intentos de desacreditar a jueces, víctimas y testigos. Esta sentencia no es un acto de revancha ni de oposición política.

Como lo recordó la jueza Sandra Liliana Heredia en su introducción a la lectura del fallo: es un acto de justicia y solo de justicia. Una justicia que debe ser serena, reflexiva, sin manipulaciones ni arrebatos, pero también sin dilaciones; una justicia imparcial y libre de presiones, que no se arrodilla ante el poder.

Concuerdo con la tesis de que este momento puede abrir la puerta a un gran acuerdo nacional por la verdad, la justicia y la paz. Una justicia alejada del punitivismo, restaurativa, que nos permita construir el futuro. Hoy dimos un paso en esa dirección”.

El exembajador y precandidato presidencial petrista, Camilo Romero, sostuvo que “Álvaro Uribe Vélez ya es culpable. Un mensaje contundente a Colombia: nadie está por encima de la ley, termina la era de los intocables y la justicia no es solo para los de ruana. Hoy el uribismo es derrotado en la justicia y debe ser derrotado políticamente en 2026”.

De interés: María Corina Machado a Álvaro Uribe: “Sé que la verdadera justicia se impondrá en su país”

Y la senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, ‘trinó’: “No valieron las amenazas y el perfilamiento a la juez Sandra Heredia. Total reconocimiento a ella y a mi amigo Iván Cepeda. La justicia llegó. El intocable Álvaro Uribe Vélez, símbolo del miedo, la impunidad y la manipulación, hoy es condenado. Se acabó la era del chantaje al poder judicial. En Colombia se hace historia: primer expresidente condenado. Ganó la verdad y triunfó la justicia. Al poder corrupto y mafioso le queda claro: nadie está por encima de la ley”.