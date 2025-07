Como Silvana Torres fue identificada por las autoridades la mujer señalada de asesinar con arma blanca a su hija Antonella, de dos años, en un apartamento del barrio San Sebastián en Manizales.

El macabro crimen se presentó el pasado sábado 26 de julio sobre las 11:40 de la mañana, cuando Torres y la pequeña permanecía en el apartamento, ubicado en el piso quinto, de la torre 26.

Los encargados de alertar a las autoridades fueron los vecinos del sector, quienes se percataron del ataque contra la niña, por lo que intentaron tomar justicia por su propia cuanta, sin embargo los uniformados que llegaron al lugar impidieron que la comunidad la atacara.

Ante las graves heridas cometidas a la menor, los paramédicos lo auxiliaron y trasladaron hasta el Hospital Universitario de Caldas, el cual informó que la niña ingresó en “estado crítico”.

Según el Hospital, la menor recibió maniobras de reanimación avanzada, “colocación de accesos intraóseos y toracotomía de urgencia para masaje cardiaco directo”, indican.

Una hora después de su ingreso al centro médico, la pequeña fue declarada muerta.

“Se declaró el desafortunado fallecimiento de la menor, quien no salió del paro cardiorrespiratorio secundario a shock hipovolémico por las heridas que presentaba”.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado los móviles que generaron el crimen que hoy tiene conmocionada a la ciudadanía colombiana. Sin embargo, se conocieron algunos mensajes publicados por la joven de 22 años a través de redes sociales.

Los mensajes publicados por Silvana Torres

Días antes de cometer el crimen, la mujer realizó una serie de publicaciones a través de redes sociales, en los que compartía mensajes conmovedores y nostálgicos.

“Solo vas a tener: un recién nacido por 28 días. Un bebé durante 2 años, 20 oportunidades para jugar al ratoncito Pérez... Los días parecen largos, pero los años cortos”, se lee en una de las publicaciones compartidas en TikTok.

Otro de los mensajes dice: “Quiero estudiar, pero también quiero trabajar. Quiero salir, pero a la vez quedarme en casa con mi hija. Quiero tenerlo todo a temprana edad y al no tenerlo me estresa. (Mi cabeza últimamente)”.

Al parecer, la mujer dedicaba mensajes a la menor y sobre la maternidad: “Cuando te despiertas a medianoche y sientes que te tienen abrazada”.

Estas publicaciones han generado confusión entre los investigadores, pues serían contrarias a la acción cometida por la mujer contra la niña de 2 años.

Las primeras declaraciones de Torres

De acuerdo con información revelada por el medio local ‘La Patria’, la mujer se habría referido a lo sucedido cuando era atendida en el centro médico, debido a las lesiones que se generó tras atacar a la menor.

Al parecer, la joven fue habría dicho a los profesionales de la clínica San Juan de Dios, a donde fue remitida desde Ospedale, que se “quería morir”.

“Me enceguecí, me llené de rabia, fui a la cocina por un cuchillo, le hice daño a mi hija y me quería morir. Sé que me odian por lo que hice, por eso me quería morir”, habría dicho Torres a los médicos que la atendían en la clínica San Juan de Dios.