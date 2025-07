Este sábado se conoció el testimonio de un testigo secreto en el caso del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien permanece en delicado estado de salud en la Fundación Santa Fe de Bogotá tras ser víctima de un atentado a bala el pasado 7 de junio en medio de un acto político en el parque El Golfito del barrio Modelia, en el occidente de la capital.

Visita del senador Miguel Uribe Turbay al periódico el 16 de mayo 2024

La declaración del testigo ante la Fiscalía, que fue revelada por la revista ‘Semana’, aporta nuevos detalles que permiten a los investigadores avanzar en el armado del 'rompecabezas’ para establecer móviles y autores intelectuales del intento de asesinato contra el congresista del Centro Democrático.

El testigo es un hombre que asegura conocer desde años a Élder José Arteaga, alias Costeño o Chipi, quien fue capturado el pasado 5 de julio como presunto coordinador del ataque contra Miguel Uribe Turbay.

Élder José Arteaga, alias Costeño o Chipi.

Esta persona le contó a los investigadores que el atentado habría sido ordenado por las disidencias de las Farc, según le comentó el propio ‘Chipi’. Esta versión coincide con una de las hipótesis que manejan las autoridades sobre los posibles responsables del hecho.

Además, el testigo habla de un hombre llamado David, quien sería socio de alias Chipi. Este personaje está detenido en una URI por atraco, pero que desde ahí seguiría manejando la olla de Engativá y la oficina de sicarios, según recoge ‘Semana’.

“Chipi me dijo que la orden para cometer el atentado viene de las Farc desde el Caquetá, y que David era el que lo estaba puyando o afanando con el tal Jhon Bayron y le preguntaba mucho cuando le decía “por qué no se había roto la piñata”, también le decían que “esos no eran juegos”, que “ya se había dado un adelanto”. Chipi me dijo que solo pidió 45 millones de 700 millones de pesos que pidieron para cometer ese atentado en contra del senador", relató el testigo.

“Me di cuenta de que esa vuelta venía del Caquetá porque cuando le llegaban los mensajes a Chipi él respondía ‘ya empezaron a retacar los del Caquetá’, refiriéndose a que eran personas de la guerrilla de las Farc. Chipi decía que esa orden venía de allá (…) decía que allá hablaba o conocía a un man duro”, agregó.

Sobre la relación de ‘Chipi’ y David, el testigo aseguró que ellos "tienen una oficina de sicarios en Engativá, porque ellos trabajan en eso y les gusta conseguir muchos peladitos, ojalá menores de edad, para que les trabajen en esas vueltas (…) los enredan para que les trabajen matando gente y vendiendo drogas, porque David es el que tiene el control de la zona. Él incluso está relacionado con el tal Mosco, que es el que maneja las ollas y el tema de la droga en el centro de la ciudad. Ellos son los que manejan su marca de ‘Batman color azul’”.

Después del atentado, Élder José Arteaga no solo se estaba escondiendo de las autoridades, sino también de la guerrilla -según el testigo- porque lo buscaba para matarlo.

“Chipi ahora último me dijo que no se había comunicado con esa gente después de los hechos porque lo iban a matar también, por eso era que él se estaba escondiendo en varias casas acá en Bogotá, y tenía miedo que si no lo mandaba a matar la guerrilla o Mosco, era el gobierno el que lo iba a matar también, por eso era que él no se movía de Bogotá”, sostuvo.

En Caquetá, desde donde habría salido la orden para asesinar a Miguel Uribe Turbay, fue donde capturaron a alias Gabriela, cuya participación, de acuerdo con la Fiscalía, consistió en asistir a reuniones previas en las que se definieron los roles delictivos que cumplirían los demás involucrados en el atentado.

Katerine Martínez, alias Gabriela, capturada por atentado contra Miguel Uribe Turbay.

Katerine Andrea Martínez Martínez, alias Gabriela, huyó hacia Caquetá después del atentado por recomendación de ‘Chipi’.

“Chipi le dijo que allá le iban a dar unos cursos de drones o de francotiradores (…) siempre tenía esa misma parla de que si queríamos irnos por si no teníamos trabajo o si estábamos pelados, que él hablaba con un duro del Caquetá y que allá nos recibían en el monte, que nos daban todo, que teníamos un sueldo, y nos decía que allá nos pasaban botas y el uniforme, que era para estar en la guerrilla de las Farc”, dijo el testigo.