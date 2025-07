El saliente presidente del Congreso, Efraín Cepeda Sarabia, del Partido Conservador, pronunció este domingo un duro discurso al instalar la cuarta y última legislatura del Congreso.

“Esta legislatura ha sido distinta porque nos exigió más que el cumplimiento del deber normativo. Nos obligó a asumir un rol que trasciende la técnica parlamentaria: el de guardianes del orden democrático”, inició sus palabras.

“Debatir no es un acto hostil. Cuestionar no es sabotear. Oponerse no es destruir. La política democrática no es la imposición de una voluntad, sino la construcción de acuerdos entre voluntades diversas. Cuando el poder no entiende esto, cae en la tentación de anular al contradictor. Y cuando eso ocurre, ya no estamos ante un gobierno democrático, sino ante una voluntad absolutista”, sentenció el jefe del Legislativo enviando un mensaje al Gobierno.

A los oídos del presidente Gustavo Petro, presente en el Congreso en pleno, señaló Cepeda: “Quiero ser claro: ningún poder democrático puede pretender convertirse en conciencia moral única, en tribunal de la verdad, en intérprete exclusivo de los intereses populares. Los pueblos son diversos, plurales, contradictorios. El Congreso, con todas sus imperfecciones, es el reflejo más fiel de esa complejidad social”.

Se quejó además de que “hemos sido objeto de señalamientos infundados. Se ha insinuado que el Congreso obstruye por egoísmo, que actúa por cálculos políticos, que no representa al pueblo. Y sin embargo, el Congreso sigue aquí, sesionando, tramitando, deliberando, votando. No por inercia, sino por convicción. Porque entendemos que nuestra legitimidad no depende de la aprobación del Ejecutivo, ni de la simpatía popular de turno, sino del mandato constitucional que nos otorgó el pueblo. Porque la democracia no es el gobierno de una parte del pueblo contra otra, sino el gobierno de todos con respeto a todos. Esa es la raíz del principio republicano”.

“También vivimos momentos que nos sacudieron en lo más hondo. El atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay fue una advertencia dolorosa de los riesgos que entraña la degradación del debate público. Ese acto violento no fue solo contra una persona, fue contra el ejercicio libre de la política”, manifestó el presidente del Congreso.

Frente al anunció del polémico proyecto de la paz total, dijo que “antes de concluir estas palabras, quiero dejar con absoluta claridad nuestro respaldo a la posición firme y responsable de la Corte Suprema de Justicia frente al proyecto de ley que busca otorgar beneficios penales a cabecillas de bandas criminales

bajo el discurso de la “paz total”. Confundir paz con impunidad no solo es un error: es una amenaza directa al Estado de Derecho".

Y concluyó: “Colombia necesita un Congreso que sepa decir sí cuando hay razones, y no cuando hay principios. Un Congreso que no le tema al debate, que no renuncie a la deliberación, que no se refugie en el cálculo, ni se arrodille ante la presión”.