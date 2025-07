Este jueves, a través del movimiento ‘Firme por la Patria’, el abogado Abelardo de la Espriella hizo oficial la plataforma desde la cual buscará ganar las elecciones a la presidencia en el 2026 haciendo una propuesta pública al expresidente Uribe para acompañarlo como su fórmula vicepresidencial.

“Cada vez que se lo menciono me suelta una risita y me dice ‘bendito Dios’, pero nunca me ha dicho un no tajante. En consecuencia, creo que hay esperanza (...) Es posible constitucionalmente. Mal haría yo, siendo abogado, en proponer una fórmula inviable desde el punto de vista legal. Yo soy un demócrata”, defendió el candidato en diálogo con la emisora La FM.

El comentario desató cientos de comentarios en las redes sociales donde los seguidores del expresidente Uribe fueron los más entusiasmados con la idea y manifestaron de inmediato el apoyo total al proyecto político; sin embargo, este viernes el exmandatario anuló cualquier posibilidad.

“No puedo considerar ser candidato a la vicepresidencia. No seré yo quien le cree al país una discusión institucional, justamente ahora que buscan acabar con las instituciones. Publico esta decisión, a pesar de estar afrontando un proceso judicial injusto que refleja la politización en algunas instituciones”, escribió el exmandatario a través de un mensaje publicado en su cuenta de X.

Además, el expresidente se refirió al proceso legal que está atravesando cuyo fallo se conocerá el próximo 28 de julio.

“El ministro Montalegre, presunta víctima mía, ha llevado a trabajar con él en el ministerio a la esposa de su cercano fiscal Mejía, quien encarceló y pidió condenar a mi hermano. Este fiscal fue cuota de Leónidas Bustos, prófugo del del Cártel de la Toga”, agregó.