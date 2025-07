En respuesta a las versiones difundidas en redes sociales sobre una supuesta venta de Postobón, la empresa y su casa matriz, la Organización Ardila Lülle (OAL), emitieron un comunicado oficial para negar categóricamente dicha información.

Según el pronunciamiento, Postobón no ha sido vendida ni existen negociaciones en curso para transferir la propiedad de la empresa. La OAL aseguró que la compañía sigue plenamente activa y bajo su control, reafirmando así su compromiso con Colombia, sus trabajadores, aliados y consumidores.

En el texto, la organización explicó que, como parte de su estrategia para seguir creciendo en América Latina, han mantenido diálogos preliminares con otras compañías del sector de bebidas. Estos acercamientos tienen como objetivo explorar alianzas estratégicas que permitan a Postobón fortalecer su operación y competir en un mercado dominado por grandes conglomerados internacionales.

X @larepublica_co Comunicado de prensa de Postobón

“La Organización Ardila Lülle reafirma su compromiso con el país, sus colaboradores, clientes, consumidores, aliados, comunidades y demás grupos de interés, y seguirá liderando el desarrollo de negocios sólidos, innovadores y sostenibles desde Colombia para el continente. La OAL y Postobón agradecen a la opinión pública, a los colaboradores y a los socios estratégicos por su confianza permanente”, dijeron.

No obstante, se aclaró que estos contactos no significan que exista una venta en marcha ni que se hayan negociado activos. “Cualquier afirmación sobre una presunta venta carece de fundamento y no corresponde a la realidad”, enfatizó la compañía.

La Organización Ardila Lülle también aprovechó para agradecer la confianza del público, socios y colaboradores, y reiteró que seguirá impulsando negocios sostenibles e innovadores desde Colombia para el resto del continente.