A la cárcel fue enviada el martes 17 de junio Katerine Andrea Martínez Martínez, también conocida bajo el alias de Gabriela, por su presunta participación en la planeación y ejecución del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, perpetrado el 7 de junio en un parque del barrio Modelia, en la localidad Fontibón de Bogotá.

Lea también: Senador Miguel Uribe se mantiene en “condición de máxima gravedad”

Aunque la audiencia fue reservada, se conocieron apartes de la intervención de la juez y detalles de cuál fue el rol, según las autoridades, de ‘Gabriela’ en esta conspiración.

Lo que más llamó la atención durante la diligencia judicial fue el regaño de la juez por la actitud de Martínez cuando la togada estaba explicando los hechos y la presunta participación que tuvo ‘Gabriela’ en este atentado.

De acuerdo con algunos medios de comunicación, la togada evidenció que mientras hacía su intervención, la joven se burló, lo que generó una dura respuesta por parte de la juez.

”Queda en evidencia la frialdad que el joven sicario y la joven Katerine han tenido en el desarrollo de las diligencias. A ella se le ve tranquila cuando se baja del vehículo en Modelia, parece que fuera a una cita con la felicidad a pesar que puede estar detrás de esto una organización criminal grande. Se denota el alto desprecio por la vida", aseguró la juez citada por El Tiempo.

¿Cuál era el rol de ‘Gabriela?

De acuerdo con la Fiscalía, “la mujer presuntamente asistió a reuniones previas en las que se definieron los roles delictivos que cumplirían los demás involucrados en el atentado”.

Le puede interesar: A la cárcel ‘Gabriela’ por su presunta participación en la planeación y ejecución del atentado a Miguel Uribe

Agregó que alias Gabriela habría trasladado y entregado el arma de fuego al menor de edad que disparó contra el congresista, “y en compañía de otras personas estuvo en inmediaciones del parque El Golfito, en el barrio Modelia, para asegurarse de la materialización del acto delictivo”.

La Fiscalía también afirmó que tiene evidencias que dan cuenta de la posible presencia de Katerine Andrea Martínez Martínez “en encuentros posteriores en los que se establecieron rutas de escape y acciones para evadir a las autoridades”.

Según Noticias Caracol, durante la audiencia la mujer aceptó que conoce a ‘el Costeño’, quien es el hombre que se encontraba con ella en el carro Spark GT —cuyo conductor Carlos Eduardo Mora González ya está en disposición de las autoridades—.

La joven afirmó que sería él quien podría dar con el paradero de los autores intelectuales del ataque a Uribe Turbay.

Lea: Nuevo parte médico de Miguel Uribe: “Persiste su condición clínica de máxima gravedad”

Vale mencionar que durante la audiencia de legalización de captura, la joven había dicho que ella estaba “amenazada”.

“Estoy detenida por homicidio, porte de arma y algo de menor de edad, pero yo estaba allí de pantalla (como distractora) porque me amenazaron”, expresó.

Testimonio clave de otro conductor

El testimonio del conductor de un vehículo, diferente al de Mora González, también sería clave en la investigación.

Según El Tiempo, las autoridades interrogaron al conductor de un vehículo que habría pedido Katerine Martínez a través de una plataforma para ir desde el barrio El Danubio, sur de Bogotá hasta Modelia.

“Recogí a la mujer afuera de un conjunto y me dijo que iba para Modelia. Le pregunté si conocía alguna ruta en específico y me dijo que no, que era la primera vez que iba a Modelia, que iba a hacer un domicilio de arreglo de uñas“, aseguró el conductor, según reveló dicho medio.

Posteriormente, según el interrogado, la joven recibió la llamada de un hombre que aparentemente estaba molesto.

“Recibió una llamada de un hombre y puso el altavoz, dijo que por favor la esperaran 10 minutos, el hombre se escuchaba bravo y la joven le dijo que por favor le pidiera a los clientes que la esperaran. Demoraron hablando como 5 minutos“, señaló el conductor.