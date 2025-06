En el acto inaugural del IV Gran Foro de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) que se realiza en Cali, el alcalde de esta ciudad, Alejandro Eder, se pronunció ante la escalada de los ataques terroristas que han dejado dos personas muertas y 42 heridas.

En ese sentido, el mandatario de los caleños, expresó su preocupación, puesto que para el “Colombia está perdiendo el control de la zona rural”.

“El no atender los problemas de manera rápida se va contagiando. Les quiero decir algo, porque ahora algunas personas se ponen nerviosas, es que Cali se está peligrosa, no, Colombia está peligrosa. No nos hagamos ilusiones con lo que está pasando”, precisó Eder.

Agregó: “A mí me duele Me preguntaban ayer en los medios, “Alcalde, ¿cómo se siente?” No pues, yo la verdad, no puedo creer que volvimos a 1989. Recordemos lo que era esa época, para nosotros salirnos de ese hueco y en cuestión de meses otra vez ahí metidos”.

“Si Cali está bien, Colombia está mejor. Cali estuvo bien hace 30 o 40 años y uno dice, Dios mío, ¿qué le pasó a Cali?. Todo mundo decía, “Hombre, que pasó con Cali, eran los más cívicos, eran el ejemplo, no sé qué.” Lo que pasó pasó, ahorita le estamos dando la vuelta a la ciudad. Y si bien hoy tengo que enfrentar este reto, lo vamos a enfrentar y lo vamos a superar en seguridad”, sostuvo Alejandro Eder.

Al final de su intervención, afirmó: “No dejemos que se desmorone el país, estemos firmes, muy firmes”.