Una fuerte polémica se ha generado luego que el ‘Concierto de la Esperanza’ que estaba pautado para realizarse este domingo 8 de junio, no fuera cancelado tras las insistentes peticiones de diferentes instituciones, por respeto al atentado sucedido en contra del senador Miguel Uribe Turbay.

El concierto que contará con la presencia de varios artistas latinoamericanos era muy esperado por los asistentes. Sin embargo, se pedía que no lo realizaran por la reciente situación que estaba pasando con el precandidato presidencial.

Uno de los primeros que intervino en esta petición fue el secretario general de la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Quintero, quien por medio de su cuenta en X, había pedido a los organizadores del evento reprogramar la fecha debido a la situación.

Se acaban de abrir las puertas del Concierto de la Esperanza, lamentablemente nuestra petición no fue acogida. Nos corresponde entonces desplegar esfuerzos y capacidades también en este punto para buscar que el evento transcurra de manera pacífica. Pedimos entonces a los artistas… — Gustavo Quintero Ardila (@GAquinteroA) June 8, 2025

Pero todas las peticiones fueron en vano, pues las puertas en la Plaza de Bolívar fueron abiertas para recibir a los ciudadanos que van a asistir al concierto.

“En estos momentos de dolor y desconcierto no podemos perder la esperanza. La esperanza no se cancela. Perder la esperanza es cederle el terreno a quienes nos quieren sumergir en el odio y la violencia es concederle la victoria a los eternizadores del ocaso. No permitamos que nos roben la esperanza”, respondió Hollman Morris, Gerente de Medios Públicos.

Sigo apostando con toda mi energía por la vida de Miguel Uribe. Deseo profundamente que salga adelante.



En el Concierto de la Esperanza, cada alma convocada será una oración, una buena intención, energía dirigida a él y a su familia.



Toda mi solidaridad y palabra bonita para… https://t.co/TVznWT6FDC — Hollman Morris (@HOLLMANMORRIS) June 8, 2025

Por esta decisión, Quintero sostuvo que igual le iban a brindar la seguridad que requería el evento. “No era el día, no era el momento, pero nuestra responsabilidad es acompañar y gestionar desde los distintos equipos que salga de la mejor manera”.

Para finalizar, Morris indicó: “Sigo apostando con toda mi energía por la vida de Miguel Uribe. Deseo profundamente que salga adelante. En el Concierto de la Esperanza, cada alma convocada será una oración, una buena intención, energía dirigida a él y a su familia”.

“Toda mi solidaridad y palabra bonita para su esposa María Claudia y sus hijos. Colombia en Paz, fuerza Miguel Uribe”, escribió en su cuenta de X.

¿Qué es el Concierto de la Esperanza?

El Concierto de la Esperanza se realiza para unir a varios artistas latinoamericanos en un solo sitio. En esta edición estarán: Joseito Oviedo, Motilonas RAP, Velandia y La Tigra, Alí A.K.A. Mind; los chilenos Inti-Illimani y Prisioneros; por Venezuela, Apache; de Argentina, Bersuit Vergarabat; de España, Mago de Oz, y los Van Van de Cuba.

Podrán verlo a través del canal de televisión Señal Colombia, las emisoras Radio Nacional de Colombia y Radiónica, y también en la plataforma gratuita de streaming RTVCPlay.