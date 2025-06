La respuesta de Efraín Cepeda a la orden de una jueza sobre la tutela que apelaba la votación de la consulta popular en el Senado, ya tuvo réplica por parte del Gobierno de Gustavo Petro. Fue el ministro de Interior, Armando Benedetti, quien por medio de un video publicado en sus redes sociales contradijo a Cepeda, presidente del Senado.

“A María José Pizarro se le vulneraron sus derechos en la votación de la Consulta Popular. Eso lo acaba de determinar un juez de la República. Fue una votación con trampas, como lo hemos dicho desde el día 0. ¿Y ahora qué van a hacer?”, se lee en el trino que tiene el video de Benedetti.

Cepeda argumentó en su respuesta que la apelación de la Senadora, realizada el día 14 de mayo, fue respondida el 21 de ese mes, incluyendo lo que señala que “no se presentó algún empate en la votación de la Consulta Popular que tuvo lugar el día 14 de mayo de 2025, la misma legalmente no puede ser repetida”.

El ministro de Interior, en otro trino, publicó: “El que hace la trampa resuelve si fue trampa o no fue trampa. Efraín Cepeda, que fue elegido senador desde 1991, no sabe que las apelaciones se resuelven por la plenaria y no por el mismo funcionario que profirió la decisión apelada. Y además estaba impedido por los centenares de declaraciones que dio desde el 14 de mayo al 20 de mayo. Una trampa más”.

En otro trino, Benedetti publicó: “La trampa está en que Efraín Cepeda levantó la sesión sin resolver inmediatamente la apelación en la plenaria como dice la Ley Quinta. El juez dice que se violó el debido proceso a María José Pizarro porque se debió votar la apelación”.

La orden que dio el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá este viernes 6 de junio al presidente del Senado, Efraín Cepeda, señala: “Amparar el derecho fundamental al debido proceso de que es titular la senadora María José Pizarro y, en consecuencia, se ordena al presidente del senado doctor Efraín Cepeda Sarabia que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, resuelva el recurso interpuesto por la senadora el día 14 de mayo del año 2025, relacionado con el cierre de la votación para la aprobación o no de una consulta popular”.