Pese a que el presidente Gustavo Petro afirmó el pasado viernes que un fallo de tutela determinó que hubo fraude en la plenaria del Senado al tramitar la consulta popular y que ordena repetir la votación en 48 horas, esto no es del todo cierto.

Esto luego de la tutela interpuesta por la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, en contra de la votación del pleno de la cámara alta del pasado 14 de mayo, en la que se negó por 49 votos a 47 la consulta popular.

Al respecto, el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, señaló que “no es cierto que autoridad alguna haya determinado fraude o la reapertura de la votación” y lamentó “la escasa comprensión lectora” de quienes sostienen lo contrario.

Además, el presidente del Congreso, el senador Efraín Cepeda, del Partido Conservador, reveló un documento enviado a Pizarro con el que se da por cumplida la orden de tutela.

La decisión del Juzgado Sexto Civil de Bogotá “ampara el derecho fundamental al debido proceso de que es titular la senadora María José Pizarro y ordena al presidente del Senado, doctor Efraín Cepeda Sarabia, que en el término de 48 horas siguientes a la notificación de la providencia resuelva el recurso interpuesto por la senadora el día 14 de mayo de 2025, relacionado con el cierre de la votación para la aprobación o no de una consulta popular”.

El despacho además se abstiene “de calificar la validez o no de los recursos de apelación interpuestos el 13 y el 15 de mayo por la senadora, ni de la solución a los mismos por parte del presidente del Senado (...) dado que las resultas del recurso no fueron objeto de tutela ni es en esta sede judicial en la que se pueda resolver sobre la pertinencia de la resolutiva del recursos”.

Lo que advierte la togada es que en el estudio de la tutela no se acreditó si el resultado de su apelación “le hubiera sido enviado o notificado de alguna manera” a Pizarro, y esto “resulta ser violatorio al debido proceso, pues de nada sirve resolver un asunto si el interesado no se entera y por ende no tiene conocimiento de lo así resuelto, por lo que se concederá la tutela”.

Es decir, el plazo de 48 horas que se da no es para repetir la votación sino para notificar oficialmente a Pizarro sobre la suerte de su apelación.

Al parecer, el otro asunto que habría sucedido es que la jueza no sabía que ya el Senado le había respondido a Pizarro.

De esta manera, lo que aparentemente ocurrió es que el Gobierno se precipitó al anunciar lo de la supuesta repetición de la votación y el presunto dictamen de fraude.

Así las cosas, lo cierto es que desde la Casa de Nariño estarían buscando una respuesta en la justicia pero habría alrededor de 60 tutelas interpuestas y la mitad habrían sido falladas en contra del Ejecutivo.

En medio de este fogonazo, según reveló el periodista Ricardo Ospina, de la emisora Blu Radio, se habría citado en la noche del viernes al gabinete para la firma de la consulta por decreto, pero luego de habrían echado para atrás.

“Sobre la firma del ‘decretazo’ del presidente @petrogustavo para convocar la consulta popular, anoche (viernes) en el chat de WhatsApp que tienen los ministros, la directora del @DapreCol Angie Rodríguez escribió un mensaje pidiéndoles que se acercaran a la Casa de Nariño a firmarlo. Sin embargo, unos minutos después, el mensaje fue eliminado. ¿Por qué lo eliminó?”, escribió Ospina en sus redes sociales.