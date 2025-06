El Juzgado Sexto Civil del Circuito ordenó este viernes 6 de junio al presidente del Senado, Efraín Cepeda, resolver el recurso de apelación presentado por la congresista del Pacto Histórico María José Pizarro, quien aseguró que hubo inconsistencias en la votación de la consulta popular.

Cabe recordar que el pasado 14 de mayo, la plenaria del Senado hundió la consulta popular con una votación de 49 votos por el no y 47 votos por el sí.

Ante esto, Pizarro radicó el 15 de mayo un recurso de apelación por escrito, el cual se resolvió el 21 del mismo mes. En dicha apelación se argumentó que era “improcedente”, ya que se presentó por fuera de los tiempos estipulados y en contravía de la ley 5 de 1992.

El alto tribunal enfatizó que en las próximas 48 horas el Congreso tendrá que dar respuesta a este recurso. “No hay duda de que sí hubo violación al derecho fundamental al debido proceso”, se lee en la sentencia.

La juez del caso, señaló que por el momento no se determinó la repetición de las votaciones en la plenaria del Senado. Sin embargo, así lo aseguró el presidente Gustavo Petro este viernes, en medio de la Ceremonia de Escalafonamiento a oficiales navales de la Armada Nacional, en Cartagena.

El jefe de Estado indicó que la orden del togado era que el Senado vote de nuevo en las próximas 48 horas, tutelando así el derecho a este mecanismo de participación ciudadana.

“Debo informarle al país que un juez acaba de tutelar nuestro derecho a la 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚 𝐏𝐨𝐩𝐮𝐥𝐚𝐫, determinó que hubo fraude en el Senado y ordena repetir la votación del Congreso en las próximas 48 horas”, enfatizó a través de su cuenta de Facebook.

El primer mandatario le hizo un llamado a las senadoras y senadores, independientemente de su partido, para que “tomen esa decisión con tranquilidad, con su corazón puesto en el pueblo colombiano, con libertad absoluta”.

El jefe de Estado, señaló también que “nadie, nadie puede impedir que un parlamentario elegido por el voto popular, amigo o no del Gobierno, pueda ejercer con libertad su derecho a votar, porque esta vez no es una ley, no es cualquier proposición, es la convocatoria al constituyente primario, a decidir sobre sus derechos”.

Reiteró que nadie, ningún presidente de partido, ni absolutamente “nadie puede impedir que un parlamentario vote de acuerdo a su conciencia, vote de acuerdo ojalá a lo que necesite este pueblo colombiano, que es sentir cada vez mas que es dueño de Colombia”, añadió en medio de su discurso.

Presidente del Senado ya había dado respuesta al recurso de apelación

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, ya había dado respuesta el pasado 20 de mayo a la apelación interpuesta por la congresista María José Pizarro. A través de una carta aseguró que la petición de la senadora era “extemporánea, toda vez que no cumple con el marco legal vigente, establecido en la Ley 5 de 1992”.

Asimismo, Cepeda mencionó el artículo 44, correspondiente a las ‘Decisiones presidenciales’, asegurando que: “Las decisiones de los Presidentes son apelables INMEDIATAMENTE ante la respectiva Corporación Legislativa”, se lee en la carta.

Asimismo, el presidente del Senado aseguró que “dado que la apelación referida no fue radicada de manera inmediata, no se encuentra fundamento legal para continuar con el trámite correspondiente”.

Cepeda señaló que: “La apelación interpuesta por la Senadora María José NO es clara con respecto a la actuación que se pretende apelar, cabe recordar que en el citado artículo 44 de la ley 5 de 1992, así como en el Reglamento del Congreso, solamente se permite apelar a decisiones de los Presidentes de la Corporación, en el escrito extemporáneo presentado por la Senadora María José Pizarro NO se alega apelación a alguna actuación del Presidente del Senado”, añade la respuesta.

En el documento se explica que “el resultado de la votación de la consulta popular, acaecida el día 14 de mayo de 2025 fue certificada por el único funcionario en el Senado de la República que tiene la facultad de certificar asistencias y votaciones, como lo es el Secretario General del Senado de la República, para su conocimiento se presenta el anexo primero de la presente comunicación”.

“Sobre el tiempo para ejercer el derecho a voto, se debe tener en cuenta que el Reglamento del Congreso NO tiene previsto un tiempo mínimo de votación, sin embargo, el Reglamento si aclara que: “El debate empieza al abrirlo el Presidente y termina con la votación general”, agrega.

Finalmente, en la misiva se indica que “dado que en el presente caso, NO se presentó algún empate en la votación de la Consulta Popular que tuvo lugar el día 14 de mayo de 2025, la misma legalmente no puede ser repetida, no se puede desconocer el derecho que tienen los Senadores a que su voto es el reflejo del cumplimiento de su obligación Constitucional”.