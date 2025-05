Los escándalos no le dejan de llover a David Racero, congresista del Pacto Histórico, que ahora también se le suma unas supuestas negociaciones de puestos dentro de la aseguradora estatal Positiva, según deja ver conversaciones de unos chats.

Lea también: Frisby España anuncia que ‘cambiará totalmente’ su marca e identidad visual tras demanda de Frisby Colombia

“Papi, recuérdame el cargo este que me dices que quieres ponerlo a negociación. Hoy me voy a ver con el director de Positiva. Él es del Partido Liberal, compañero mío del Congreso José Luis Correa. Y puede que yo pueda…pueda hacer un cambalache con el hombre, si te parece. ¿Cómo es que es, el que me diste? El director de no sé qué jodas, de sistemas ¿Y qué perfil es? ¿Cómo es cuánto gana? Explícame un poco más para poder explicar”, dice en un audio Racero revelado por Daniel Coronell en W Radio.

A quien le habla el congresista es a Stalin Ballesteros, ex director de Colombia Compra Eficiente, también entidad del Estado. Racero buscaba una vicepresidencia por una subdirección.

Lea también: Estados Unidos podría imponer sanciones a Colombia por suspensión de extradición de alias HH

“Papi, pero habría que ver que nos dan desde Positiva porque supuestamente el man de Positiva iba a colaborarnos por la subdirección. Esa subdirección vale mucho, marica. Es la dirección que maneja el SECOP. Todos los favores de todas las entidades, marica”, le contesta Ballesteros.

Según cuenta el periodista, el representante a la Cámara visitó las instalaciones de Positiva hace aproximadamente año y medio, al parecer, en busca de puestos, de acuerdo a las declaraciones por un testigo del hecho sin mencionar el cambalache que buscaba el legislador.

Lea también: Frustran envío de paquete con más de un millón de dólares en billetes falsos que distribuirían en Colombia y México

Todo parece indicar que Racero quería cambiar la subdirección de información y desarrollo tecnológico de Colombia Compra Eficiente por una vicepresidencia en Positiva. El subdirector es Carlos Francisco Toledo, hijo de Carlos Toledo Plata, miembro fundador de la guerrilla del M-19.

Este escándalo se le suma otros audios que dan cuenta que el congresista oficialista estaría sometiendo a los trabajadores de su fruver a paupérrimas condiciones laborales. Se le escucha decir que busca a una persona que atienda el establecimiento de comercio, haga el aseo y atienda la caja ganando $1 millón de pesos sin seguridad social y trabajando más de 10 horas diarias.

Lea también: Rector de la Universidad Alexander Von Humboldt de Armenia reveló que el bus del accidente “no tenía cinturones de seguridad”

Debido a esto, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció que se evaluará un caso de supuestas malas prácticas laborales por parte del representante.

El jefe de la cartera laboral dijo este domingo en la emisora W Radio, que el Ministerio de Trabajo tiene funciones de inspección, vigilancia y control, y que, aunque hasta ahora no ha recibido una queja formal sobre este caso, su despacho evaluará la situación.

“Tendríamos que examinar estas circunstancias, observar si corresponden a la actual legislación que, precisamente, es la que queremos cambiar con la reforma laboral”, afirmó.