Decenas de personas que esperaban cruzar desde Colombia hacia Venezuela por el Puente Internacional Simón Bolívar se encontraron este viernes desconcertadas al llegar a la zona fronteriza y ver el paso bloqueado.

La mayoría de estas personas, cargadas con sus maletas y aglomeradas sobre ese puente que conecta la ciudad colombiana de Cúcuta con la venezolana de San Antonio del Táchira, alegaron desconocer la medida decretada por el Gobierno venezolano debido a las elecciones regionales y parlamentarias del próximo domingo.

“Es injusto que hagan este cierre anticipado. No me enteré y vengo de Aguachica (Colombia) con mi hija hacia nuestra casa en Barinas (Venezuela). En Cúcuta no tengo familia”, lamentó a EFE la venezolana Dilia Olivares, aferrada a sus maletas y a su hija.

La esperanza de los viajeros de transitar hacia el vecino país se desvaneció al constatar el cierre de la principal arteria binacional y cuando las autoridades colombianas confirmaron que no había ninguna posibilidad de paso, salvo en casos médicos, ya que se mantiene el corredor humanitario.

“Voy a una cita médica a Cúcuta, por ser paciente oncológico, y pasé sin ningún problema mostrando la orden médica”, expresó a EFE una mujer mientras cruzaba el puente después de que la Guardia Nacional Bolivariana le permitiera el paso.

“Nosotros también queremos ser parte de las elecciones y nos hacen este cierre tan rápido”, gritó una señora visiblemente afectada.

La sorpresa inicial dio paso a la incertidumbre y a la desesperación entre quienes buscaban reunirse con sus familias, regresar a sus hogares o continuar sus actividades cotidianas al otro lado de la frontera.

Así le sucedió a Diego Rafael Rojas, quien pasó cuatro meses en Bogotá y, ahora que por fin regresaba a encontrarse con su familia en Venezuela, unas vallas se lo impidieron.

“Vengo viajando dos días y no sabía que no había paso”, declaró a EFE Rojas, con la mirada perdida en la frontera que lo separaba de su hogar en la ciudad venezolana de Maracay.

El ambiente era distinto en el Puente Francisco de Paula Santander, que une a Cúcuta con el municipio venezolano de Pedro María Ureña. Allí reinaba la tranquilidad, solo se escuchaba el sonido del río Táchira, aunque también unas vallas alertaban del cierre.

Una medida de “seguridad nacional”

La decisión del Gobierno del país caribeño abarca el cierre de las fronteras terrestres, aéreas y marítimas, argumentando motivos de seguridad para garantizar la normalidad del proceso electoral.

La medida entró en vigencia a la medianoche de este viernes y se extenderá hasta el lunes 26, según una resolución conjunta de los ministerios venezolanos de Defensa y del Interior y Justicia.

Estos controles tienen como objetivo “resguardar la inviolabilidad de las fronteras” y “prevenir actividades de personas que pudiesen representar amenazas a la seguridad” del país en vísperas de las elecciones.

El lunes pasado, Colombia también recibió información de Venezuela sobre su decisión de suspender los vuelos provenientes del país andino “por razones de seguridad nacional” y precisó que la medida tendrá vigencia en vuelos comerciales hasta el 26 de mayo pero no afectará las operaciones de carga.

El ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, anunció esta suspensión al denunciar la llegada al país de presuntos mercenarios vinculados con un plan para “evitar” la celebración de las elecciones regionales y parlamentarias del domingo.