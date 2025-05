Durante la sesión tripartita de este martes sobre la reforma laboral 2.0 en la Comisión Cuarta del Senado, se escuchan las posturas del Gobierno, los empresarios y los trabajadores.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, reiteró que la votación de la consulta popular sobre la reforma laboral la semana pasada “no fue realizada de forma correcta y el Senado aún no ha tomado una decisión definitiva”, y agregó que “es un buen gesto del Senado asumir esta discusión. Nos da esperanza de que los derechos que fueron cercenados con la Ley 789 de 2002 puedan restablecerse, el Gobierno ve con buenos ojos el restablecer estos derechos, esperemos que la Comisión esté más de lado de la clase obrera, que de la clase dirigente”.

Por su parte, el senador Juan Felipe Lemos, de La U, advirtió que “aquí no se va a peluquear la reforma, se van a hacer cambios porque no vamos a actuar como caballos cocheros, nunca lo hemos hecho”, añadiendo que “es nuestra responsabilidad también proponer cosas que consideramos y creemos deben mejorarse en el texto de lo que fue aprobado en la Cámara de Representantes”.

Por su parte, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, expuso que los 11 puntos claves que promueve la reforma están enfocados en “la estabilidad, formalización, dignidad laboral y justicia social para los trabajadores colombianos”, afirmando que con la reforma “se espera un aumento promedio del ingreso de los asalariados cercano al 3%. Se produciría con ello un incremento del empleo total en aproximadamente 91.000 personas”.

Por su parte, Jorge Bedoya, presidente del Consejo Gremial, comentó que “el sector agropecuario enfrenta una gravísima enfermedad y es que el 82% de la población ocupada se encuentra en informalidad laboral. ¿Esto qué significa? Que ese 82% de los colombianos y colombianas que trabajan en nuestro sector no tienen asignación salarial ni prestaciones sociales”, aseverando además que “la informalidad laboral sólo puede combatirse con un régimen especial y completo para los trabajadores de las actividades primarias en las que todas sus partes, y no sólo algunas de ellas, son necesarias”.

Entre tanto, el senador Carlos Meisel, comentó en sus redes sociales que “los pequeños empresarios no tienen las mismas maniobras que los grandes. El Gobierno desconoce el día a día de ambos. Mientras los escuchamos, quedan en evidencia muchos peligros de la reforma. No solo para ellos, para el empleo formal del país. El 82% ubicado en pequeños negocios o sectores donde por supuesto, se concentran las mayores alertas y preocupaciones. Ellos explican que por la realidad de su actividad, tendrán muchas dificultades con las generalidades de la reforma. Es importante también que se comparen los recargos y la jornada laboral del país, con la región. Si queremos tener una discusión seria no podemos compararnos con Dinamarca”.

Y concluyó que “aún así estamos convencidos de la oportunidad que tiene Colombia, que le presentemos a la plenaria propuestas que ayuden al trabajador sin acabar quien lo emplea; que fortalezca una relación fraterna entre ellos, que expliquemos porque toda la estructura tributaria, de seguridad jurídica y orden público dificultan el bienestar de ambos. Esto en medio del anuncio de una nueva consulta popular, que empeorará el clima en la calle y que distrae a la ciudadanía de los resultados que debería estar cuestionando”.