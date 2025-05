La abogada Estefanía Orozco Torres denunció a Armando Benedetti, ministro del Interior, y a Angie Rodríguez, director del Dapre, por el delito de tráfico de influencias.

La demanda se produce en el marco de las denuncias de Angela María Buitrago, ministra de Justicia saliente, quien acusó a los altos funcionarios en mención por supuestos “intentos de injerencia” en sus decisiones en la cartera.

De acuerdo con la denunciante, los hechos podrían violar el art. 411 del Código Penal.

“Hoy he decidido tomar esta decisión y dar un paso al costado a pesar de ser feliz en este cargo y poder realizar acciones en favor de la justicia y las diversas personas, puesto que en las últimas semanas se vienen realizando intentos de injerencia en la cartera que hoy dirijo”, dijo Buitrago en la carta, fechada el pasado 12 de abril.

La titular de la cartera de Justicia agregó que “hay actuaciones que intentan cambiar las cosas que se hacen en el Ministerio de Justicia, y en particular cambiar a las personas por otras que no tienen la capacidad. (...) Esto ha venido pasando en particular desde abril hasta hoy”.

En ese sentido, aseguró que el ministro del Interior supuestamente quería nombrar a personas cercanas al Gobierno en el Ministerio de Justicia en cargos como la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) y la Dirección de Drogas, entre otros.

Petro designó en febrero pasado a Benedetti como Ministro del Interior, quien se ha visto involucrado en varios casos de corrupción y violencia machista.

A principios de febrero, Petro había designado a Benedetti como jefe del despacho presidencial, lo que desató una tormenta en su gabinete ministerial -en una reunión transmitida en vivo- que llevó a dimitir a varios funcionarios como el entonces director del Dapre, Jorge Rojas, hombre de confianza del presidente, y al ministro de las Culturas, Juan David Correa.