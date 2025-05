Luego del duro sablazo de Gustavo Petro a Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social, en un evento en Tibú, los militantes de Colombia Humana, partido del presidente, se mostraron en contra de las palabras del mandatario que tildaron de “inapropiadas”.

Petro, en un acto que no estaba planeado, tomó el micrófono para decir que no estaba de acuerdo con el orden del día, pues consideró que si un funcionario ya ha renunciado no debería hablar en nombre del Gobierno en este tipo de eventos, refiriéndose al director de Prosperidad Social.

“Rompo el orden del día porque no me parece que sea así, Gustavo Bolívar y otros compañeros. Primero porque los que ya renunciaron, renunciaron, no se puede confundir eso. Persona que renuncia porque tiene una aspiración ya se va, entra su remplazo que tiene que venir a hablar. Eso es un problema de respeto con el Gobierno y con la gente”, señaló.

Esto no cayó para nada bien en las filas del oficialismo, los militantes de la Colombia Humana indicaron que sintieron “como algo personal, y no apropiado, el comentario que hizo nuestro presidente al director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, a quien consideramos como un hombre íntegro que, sin esperar nada a cambio, ha mostrado, con creces, lealtad al proyecto del cambio y respeto a quien lo conduce”.

En ese sentido, alegaron que Bolívar era el indicado para el anuncio las medidas de apoyo económico que van a cobijar los adultos mayores en la región del Catatumbo y que permitió el decreto de conmoción interior. “La carta de renuncia de Gustavo Bolívar indica, explícitamente, que dejará el cargo el 16 de mayo”.

También aprovecharon para mostrar su descontento con algunas figuras dentro del oficialismo que llegaron “con los votos que arrastraba Gustavo Petro” fueron elegidos por “dedocracia” y así se logró demostrar que muchos de esos “no eran verdaderos progresistas, no conocían las leyes o no tenían capacidad de liderazgo”.

Y adelantándose a las elecciones de 2026 y las pujas al interior de los partidos y colectividades políticas que por estos tiempos se adelantan, sostienen que apoyan una consulta popular “amplia donde se garantice que sean las bases quienes escojan los candidatos”.

“Vemos con beneplácito la presencia de Carolina Corcho y Gustavo Bolívar en la lista de aspirantes a la presidencia de Colombia”, concluyeron.