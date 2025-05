En medio de la oleada de violencia que atraviesa el país, en especial los miembros de la fuerza pública, tras ser el blanco de ataques por la ejecución del ‘plan pistola’, que lidera el Clan del Golfo en diferentes zonas de Colombia, el Ministerio de Defensa emitió una serie de recomendaciones.

Cabe recordar que en las últimas semanas ya han sido asesinados 35 uniformados de manera violenta, en diferentes regiones del país, por lo que el Ministerio de Defensa anunció una serie de medidas de protección para sus funcionarios.

La cartera expuso este fin de semana una directriz para que estos se ‘autoprotejan’ de esta organización criminal, pero dicha recomendación ha sido motivo de polémica y grandes críticas. Se trata de: “La orden es esconderse”.

Asimismo, en uno de los puntos del documento se estableció que el personal que use prendas de las fuerzas públicas, y que no sean indispensables, no portarlas por seguridad.

“El personal uniformado que no se encuentre en desarrollo de actividades propias de servicios de régimen interno o de seguridad, a partir de la fecha, deberá asistir en vestuario civil, para lo cual deberá usar una adecuada presentación personal para el desarrollo de las actividades propias de la entidad”, añadió el MinDefensa.

De igual manera, la cartera advirtió a los uniformados para que se mantengan alerta ante cualquier movimiento sospechoso, ya que la orden del Clan del Golfo, el ELN y las Farc es atacar a los policías y militares ya sea a bala o con explosivos en cualquier escenario, estén o no ejerciendo su labor.

Ante esto, diferentes sectores políticos se pronunciaron en rechazo de las medidas.

La senadora Paloma Valencia dijo a través de su cuenta de X: “Increíble. Para conjurar los riesgos del plan pistola de los grupos ilegales, el Min. Defensa ordena a los miembros de la fuerza pública en Bogotá, que si no estén en actividades de servicio y seguridad se vistan de civil. La orden es esconderse. La situación es crítica”.

Asimismo, el representante Juan Espinel señaló que “confiaba en que el ministro de Defensa honoraría su uniforme y sería un verdadero líder para combatir a los bandidos y defender la fuerza pública, pero no. Veo flojera o no sé si está limitado por el presidente Petro, quien, al parecer, es un aliado natural de los bandidos que están matando a nuestros policías y soldados”, añadió.

Aunque en Bogotá no se han registrado hasta el momento ataques en contra de uniformados, las alarmas ya están prendidas. Las regiones más afectadas por el ´plan pistola’ son Bolívar, Antioquia, Guaviare y Córdoba, donde el Clan del Golfo ha ofrecido altas cantidades de dinero a cambio de asesinar policías y soldados.