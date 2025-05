L a canciller Laura Sarabia se pronunció ante los medios de comunicación sobre la denuncia por violencia de género, enriquecimiento ilícito y agresiones en el exterior que interpuso contra Armando Benedetti, ministro del Interior.

“Lo único que tengo que decir es que la defensa del buen nombre no es un acto de vanidad, es un acto de justicia y a propósito que vengo de Roma y del funeral del papa Francisco, él decía que no podíamos callar cuando se trata de entender lo que es justo”, dijo Sarabia en rueda de prensa dentro de la Casa de Nariño.

Asimismo, hizo referencia a la asistencia que tendrá ante la Fiscalía, afirmando que “va en coherencia con denuncias del 2023, va en coherencia a que siempre he dado cuentas de lo que es de mi conocimiento y competencia y no dejaré de hacerlo”.

Añadió en su declaración: “Estar y ser parte del Gobierno no significa que debo abandonarlo para proteger mis derechos y que haya renunciado a ejercer los mismos y a rendir declaraciones, o a presentar ante las autoridades competentes”, enfatizó.

La canciller Laura Sarabia mencionó también que al presidente Gustavo Petro le aprendió a no callar ante las “injusticias”. “Siempre he agradecido al presidente Gustavo Petro que me ha enseñado que uno no puede callar ante la injusticia y que me ha apoyado, y jamás me ha pedido ir en contra de la verdad y de la justicia”, agregó.

Por su parte, la abogada de la funcionaria, Lina Sandoval, señaló: “Este caso refleja un patrón sistemático de violencia que enfrentan muchas mujeres en Colombia. La Fiscalía ha programado varias sesiones para abordar la magnitud de los hechos”.

De acuerdo con la defensora, en estas diligencias se van a presentar líneas de tiempo, audios, documentos y mensajes que sustentan la denuncia inicial.

“También se van a documentar todas las campañas de descrédito que ha sufrido la canciller. (...) No se dejará intimidar; defenderá la verdad, su dignidad y la institucionalidad. Esa es su única agenda”, explicó.

Audio revelado

A través de su cuenta de X, la ministra de Relaciones Exteriores informó hace unas semanas que entregó a la Fiscalía General de la Nación una serie de audios, hasta ahora desconocidos, con Armando Benedetti, ministro del Interior, quien es investigado por las presuntas irregularidades de financiación en la campaña presidencial de Petro.

En este sentido, la funcionaria explicó que pedirá una nueva cita con el ente acusador para ampliar su testimonio.

“En mi última declaración a la Fiscalía entregué audios y conversaciones con Armando Benedetti, incluso audios que no han sido conocidos por la opinión pública. Le he pedido a la Fiscalía escucharme en los próximos días para ampliar la investigación”, expresó en su cuenta de X.

Uno de esos audios es una nota de voz enviada por el hoy ministro del Interior a Sarabia a través de una aplicación de mensajería instantánea en mayo de 2023 cuando Benedetti no era nombrado en ningún alto cargo dentro del gobierno Petro.

“Laura, yo pensé llamarte el miércoles, jueves, pero yo me moví hoy duro en la Fiscalía y me dicen que me puedes nombrar de lo que sea que no pasa absolutamente nada grave”, se le escucha decir al funcionario en el audio revelado por Blu Radio.

Y continúa, al parecer, haciendo referencia al entonces fiscal general Francisco Barbosa y a Gabriel Jaimes Durán, jefe de los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia: “Ahora (inaudible) con el número uno y Jaimes y me dijeron que no pasa un culo, que me puedes nombrar de lo que tú quieras”.

“Yo pensé llamarte pero ni una más, yo estoy muy pero muy bien rankeado ahí”, asegura refiriéndose al parecer a la Fiscalía. “Y estoy buscando que la persona que tiene la huevonada esa que salió el sábado sea una persona acá”, agrega hablando sobre una nota periodística de Semana y que lo dejó mal parado.

“Yo estoy muy, pero muy bien rankeado allá, para que sepas para cualquier otra cosa que necesites tú o el Gobierno”, finaliza Benedetti en el audio que lo tiene de nuevo contra las cuerdas y que dejan al descubierto que su disputa con la canciller está lejos de haberse terminado pese a que ambos pertenecen al gabinete ministerial.

Cabe recordar que en unos audios revelados en la época por la revista Semana, Benedetti reclamó a Sarabia mejor trato del Gobierno alegando que él gestionó 15.000 millones de pesos (unos 3,4 millones de dólares) para la campaña de Petro y amenazó, con las expresiones vulgares que lo caracterizan, con hundirlos a todos si contaba quiénes la financiaron en la costa Caribe.