En un operativo en Bello de la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación fue capturado uno de los presuntos responsables del transfeminicidio de Sara Millerey ocurrido el pasado 4 de abril en ese municipio de Antioquia.

El sujeto fue identificado como Juan Camilo Muñoz Gaviria, quien será presentado ante un juez de control de garantías y un fiscal local le imputará los delitos de homicidio agravado y tortura.

Sobre el presunto responsable, de 36 años de edad, se conoció que tiene un prontuario criminal por haber hecho parte de la banda ‘El Mesa’, dedicada al tráfico de estupefacientes.

En su momento, el entonces director de la Policía Nacional, el general William René Salamanca, anunció un golpe a esa organización criminal, que estaría implicada en 250 homicidios en territorio antioqueño y de Cundinamarca.

Salamanca también señaló en ese momento que impidieron que los señalados criminales concretaran colaboraciones delincuenciales con otras estructuras ilegales en el centro del país.

En ese operativo cayó Muñoz Gaviria, conocido bajo el alias de Teta, quien fue arrestado por concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.

Ante esto fue imputado y tiene sentencia condenatoria de 9 años y diez meses, junto a una multa de 1.350 SMLMV, según El Tiempo.

Sin embargo, en febrero de 2021 se le fue revocada la orden de medida de detención en centro carcelario.

De acuerdo con El Tiempo, ‘El Mesa’ es señalada por las autoridades como una violenta estructura y se le endilgan unos 250 homicidios desde el año 2019 en Bello y el oriente de Antioquia, pero también en Soacha (Cundinamarca) y en las localidades de Ciudad Bolívar, Fontibón, Rafael Uribe y Bosa, en el occidente y sur de la capital colombiana.

Sara Millerey González, de 32 años, fue agredida y luego arrojada a la quebrada Playa Rica donde murió después, lo que quedó registrado en un video publicado en redes sociales.

“A Sara no solo la mataron. Le quebraron los huesos, la arrojaron a una quebrada y la dejaron morir lentamente en soledad (...) Y mientras eso pasaba alguien sacó el celular y grabó, no para ayudar, no para denunciar, no para salvar, (sino que) grabó para viralizar, para entretener, para hacer del horror un espectáculo”, lamentó Caribe Afirmativo, que trabaja por el reconocimiento de los derechos de las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas en Colombia.

Así dieron con la captura de Juan Camilo Muñoz Gaviria

De acuerdo con el director de la Policía Nacional, general Carlos Triana, fueron 25 días de operativo para dar con la captura de Muñoz Gaviria. Además se tuvieron que analizar más de 126 horas de video, en las que se detallaron también las rutas que hizo la noche del crimen el presunto responsable.

Las autoridades realizaron entrevistas a cuatro testigos que permitieron esclarecer cómo fueron los hechos el día del crimen de Sara Millerey.

Según El Tiempo, las autoridades también hicieron rastreos a un vehículo por La Estrella, Bello y algunos barrios de Medellín, en donde al parecer se escondió Juan Camilo Muñoz Gaviria tras cometer el brutal asesinato.