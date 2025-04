“Yo ya no puedo ir (a Estados Unidos) porque creo que me quitaron la visa. No tenía necesidad de tener visa, pero bueno. Ya vi al Pato Donald varias veces, entonces me voy a ver otras cosas”, dijo el presidente Gustavo Petro este lunes 21 de abril durante un consejo de ministros desde la Casa de Nariño.

Las palabras del mandatario causaron polémica, pues no existe hasta el momento un pronunciamiento oficial por parte del Gobierno de Estados Unidos, ni del colombiano, que aclare o argumente las razones de una supuesta cancelación de la visa de Petro.

De acuerdo a Blu Radio, fuentes diplomáticas aseguran que no es cierto que el Gobierno de Estados Unidos le haya quitado la visa al mandatario. Por ahora ni la Cancillería ni la Embajada de Colombia en Estados Unidos se han pronunciado públicamente con respecto a las palabras del jefe de Estado.

Hay que recordar que Petro, desde que asumió como presidente de la República, ha viajado en varias ocasiones a Estados Unidos, entre ellas para participar en la asamblea general de la ONU en Nueva York. También se reunió con el anterior presidente estadounidense, Joe Biden.

Como antecedente, al expresidente Ernesto Samper (1994-1998) Estados Unidos le retiró la visa a mediados de 1996 luego de la denuncia sobre dineros del narcotráfico en su campaña electoral.

También es importante destacar que el pasado 26 de enero Petro no aceptó la llegada de dos aviones de EE. UU. con migrantes deportados porque venían esposados. Eso desencadenó una crisis diplomática que escaló al punto de que Trump ordenó la imposición de aranceles del 25 % a todos los productos colombianos, además de otras sanciones de viaje y migratorias, y Petro contestó con una medida arancelaria similar.

Ese mismo día por la noche los dos gobiernos llegaron a un acuerdo por el que Colombia, según la Casa Blanca, aceptó “todos los términos del presidente Trump, incluida la aceptación sin restricciones de todos los ilegales extranjeros de Colombia retornados desde Estados Unidos, incluidos en aviones militares, sin limitaciones o retrasos”, pero la tensión persiste en la relación bilateral.

Por eso el mandatario colombiano insistió en que su Gobierno no se arrodilla” y “sigue un principio internacional”, que es “la vida” porque “Colombia es el corazón del mundo y por tanto debe ser una potencia mundial de la vida”.