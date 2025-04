Francisco Barbosa, exfiscal general de la Nación, se pronunció en la mañana de este miércoles por el nuevo audio filtrado de una conversación entre Armando Benedetti, actual ministro del Interior, y la canciller Laura Sarabia.

En el diálogo, revelado por Blu Radio, el político barranquillero da a entender que se reunió con Barbosa y con el exjefe de la Unidad de Fiscales Delegados Ante la Corte Suprema, Gabriel Jaimes, quienes le habrían dado el visto bueno (en materia de procesos judiciales) para recibir un alto cargo del Gobierno.

“A ese señor ni lo conozco. Yo qué iba a hablar con él. Él estaba cañando. No tiene presentación lo que dice. Me sorprendo, pero todo hace parte del circo de ese Gobierno”, aseguró Barbosa.

“Yo con Benedetti nunca he tenido una reunión en mi vida. No me interesa. Como fiscal, qué me voy a reunir con él. Eso es demencial. Hace parte de la novela entre Benedetti y Sarabia”, agregó.

El audio

En el audio, Benedetti le dice a Sarabia: “Laura yo pensé llamarte el miércoles-jueves, pero yo me moví hoy duro en la Fiscalía y me dicen que me pueden nombrar de lo que sea, que no pasa absolutamente nada de nada… Ahora (…) con el número uno, y con Jaimes, y me dijeron que no pasa un culo, que me pueden nombrar de lo que tú quieras”.

“Yo pensé llamarte, pero… Y una más, yo estoy muy, pero muy bien ranqueado ahí y estoy buscando que la persona que tenga la huevonada esa que salió el sábado sea una persona acá. (...) Yo estoy muy, pero muy bien ranqueado allá, para que sepas, para cualquier otra cosa que necesites tú o el gobierno”, contó.