Un enfermero colombiano de 38 años de edad, identificado como Luis Carlos Aya García fue capturado por la Policía española en la ciudad de Zaragoza, España, por presubtamente haber abusado sexualmente de una paciente en Cali.

La orden de detención con fines de extradición emitida por la magistratura colombiana a través de la agencia Interpol señala que los hechos se registraron en el año 2017, cuando abusó sexualmente de una paciente en dos ocasiones.

La mujer víctima de Luis Carlos Aya García dijo que abusó de ella aprovechándose de su condición de enfermero. Además, relató que ese abuso truncó su carrera como presentadora porque es comunicadora social.

“Llegué en un estado bastante complejo, no podía caminar. Me toman los signos y me remiten a donde unos médicos, me revisa y me deja en los corredores de urgencias, estaba muy lleno (el hospital) en ese entonces”, contó la joven al medio Tu Barco.

Describió que el enfermero la llevó luego a un cubículo porque tenía una pulsera de peligro de caída inminente. “En ese lugar se aprovecha de mí y abusa de mí en estado de completa indefensión. Además, dijo que el agresor sacó a su pareja sentimental de ese lugar. Que no podía quedarse porque iba a hacer interferencia con un aparato de electrocardiograma”.

“Este abuso fue el que no permitió seguir, me sentía mal ante una cámara. Se acabó, me rendí”, contó. La mujer habló con la directiva del hospital y lo único que hicieron fue despedirlo.

“Por lo menos, sentir que están interesados y que mi voz es importante que ellos la escuchen y actúen hasta las últimas consecuencias”, indicó. Asimismo, pidió que busquen si hay más victimas de este hombre.

¿Cómo lo atraparon?

Las autoridades después de la denuncia emitieron una orden de detención con fines de extradición emitida por la magistratura colombiana a través de la agencia Interpol, pues fue condenado por la justicia a 12 años y 1 mes de prisión por delitos de agresión sexual agravados por la situación de especial vulnerabilidad de la víctima.

Pero el hombre huyó de Colombia. Sin embargo, fue capturado el pasado 10 de abril y quedó a disposición de la justicia, que llevará a cabo en los próximos días una videoconferencia con la Audiencia Nacional para continuar con los trámites para su extradición a Colombia.