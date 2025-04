El senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, rechazó este martes el anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la creación de comités promotores del “Sí” de cara a la consulta popular que busca definir el futuro de las reformas oficialistas.

De acuerdo con el opositor, el hecho de que el Gobierno convoque una campaña nacional alrededor de una consulta que no ha sido presentada ante el Congreso, “constituye una clara violación del orden constitucional y un desprecio absoluto por la institucionalidad democrática”.

Debido a lo anterior, asegurará que demandará el jefe de estado por prevaricato.

“El presidente Gustavo Petro no puede hacer lo que se le dé la gana con este país, y mucho menos lanzarse de frente a la ilegalidad una vez más”, advirtió Uribe.

“La ley 1757 de 2015 es clara: no puede haber campaña sin decreto de convocatoria, y ese decreto no puede ser expedido sin la aprobación previa del Senado. Presidente, usted está convocando una campaña por fuera de una consulta que legalmente no existe. Está burlando las reglas, pisoteando la Constitución y abusando del poder”, denunció.

Renglón seguido, el senador Uribe señaló que: “mientras el país enfrenta una crisis económica, una ola de violencia sin control y múltiples escándalos de corrupción, el presidente Petro opta por montar un espectáculo político, convirtiendo la consulta popular en una plataforma de campaña anticipada”.

“Esto no solo es una extralimitación de funciones, es una intervención indebida en política. Es decir, estaría prevaricando”, afirmó.