El presidente Gustavo Petro volvió este jueves a arremeter contra el gremio médico, especialmente contra los gestores farmacéuticos acusándolos de acaparar medicamentos con la intención de “sabotear las políticas de salud pública”.

Petro reaccionó a través de su cuenta de X (antes Twitter) a las declaraciones que hizo el presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, Agamenón Quintero, en la emisora capitalina ‘La FM’, en rechazo a los señalamientos del jefe de Estado contra el sector al llamarlo “traficantes de la muerte”.

“Nosotros no traficamos, eso me da entender que el presidente (Petro) no tiene ni idea de cómo funciona la salud en Colombia”, dijo Quintero en el citado medio.

En respuesta, el mandatario aseveró en su publicación que “en la salud, trafican todos los días y en muchas partes”. Seguidamente, Petro señaló a gestores farmacéuticos de acaparar los medicamentos e inflar los precios de los mismos.

“Y debo hacer una advertencia pública, que no es amenaza sino certeza, no permitiremos que los llamados gestores farmacéuticos que monopolizaron el mercado de las medicinas y elevaron artificialmente los precios, estén acaparando los medicamentos para sabotear las políticas de salud pública”, sostuvo.

Advirtió el presidente que “el acaparamiento va contra la ley. Es criminal porque asesina. Si acaparan, iremos por los medicamentos. Llegó el momento de democratizar los gestores de la salud”.

Por último hizo una invitación a las entidades promotoras de salud: “EPS que quiera transformarse en gestora farmacéutica y abandone sus funciones de intermediaria financiera, como la actual ley permite, será bien recibida por el gobierno”.

A principios de esta semana el presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC), el médico intensivista Agamenón Quintero, le envió una carta al presidente Gustavo Petro en la que le exige a nombre del gremio que agrupa a más de 70 especialidades médicas en el país rectificar sus señalamientos en contra de este sector.

“Lamentamos profundamente las palabras con las que se refiere a quienes día a día nos dedicamos a salvar la vida de los colombianos, referirse a nosotros como mercaderes o traficantes de la muerte no legitiman las decisiones de su Gobierno con relación al sistema de salud”, se lee en la misiva.