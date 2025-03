German Vargas Lleras le advirtió al presidente Gustavo Petro que de no cumplir con la decisión de rectificación ordenada por el Consejo de Estado, procedería a denunciarlo por desacato ya que el mandatario no ha procedido a aclarar sus afirmaciones respecto a la construcción de la Autopista Norte de Bogotá.

“Yo esperaría que cumpla la tutela, o sea, que proceda a rectificar”, dijo el exvicepresidente en diálogo con Bluradio refiriéndose al recurso que interpuso pues considera que el mandatario ha tergiversado al decir que intervino en la construcción de ese tramo vial cuando el jefe de Estado aún era alcalde de la ciudad.

Y es que el 7 de marzo pasado el Consejo de Estado amparó el derecho al buen nombre de Vargas Lleras y le ordenó al presidente rectificar en máximo 2 días las declaraciones en las que lo señaló de “hacer caso omiso” a su propuesta de elevar la autopista norte en el tramo Torca para evitar inundaciones.

Luego de la decisión, el jefe de Estado no dudó en defenderse y dejó saber que no se rectificaría: “No puedo decir una mentira así me lo ordenen con pena de cárcel. Germán Vargas Lleras fue a mi oficina de alcalde a pedirme que la concesión vial de la Autopista del Norte se ampliara hasta llegar a Bogotá con la prórroga de la concesión jugosa”.

Ante la supuesta propuesta, Petro le contestó al también dirigente político: “Yo le dije lo que pensé era más sabio. Que antes que el negocio estaba el cuidado de las aguas. Y que la autopista debía elevarse para liberar el agua”.

El líder de Cambio Radical se mantiene firme en su versión indicando que tal pedido nunca ocurrió y que “esa licitación se abrió el 2 de septiembre de 2016, se adjudicó el 12 de diciembre del mismo año. Para ese entonces, el alcalde era Enrique Peñalosa y el gobernador, Jorge Rey”.

Esta no es la primera vez que estos dos se enfrentan en los estrados judiciales, a finales de enero pasado el presidente corrigió unas afirmaciones hechas sobre Enrique y Germán Vargas Lleras en relación con procesos arbitrales de la Cámara de Comercio de Bogotá.

El ente judicial consideró que el presidente vinculó erróneamente a Enrique Vargas Lleras con el mecanismo de selección de árbitros, a pesar de que el reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio no le otorga esa responsabilidad.

El Consejo de Estado determinó que la publicación del presidente carecía de veracidad y que no se había realizado una verificación rigurosa de los hechos antes de su difusión. La decisión de la entidad establece que, debido a la relevancia de su cargo, el presidente debe actuar con mayor diligencia al compartir información que pueda afectar la reputación de terceros.

“Germán Vargas Lleras fue sorteado como árbitro el 20 de agosto de 2024 (consorcio vía al mar vrs ANI), cuando su hermano ya era miembro de la Corte Arbitral. Germán Vargas Lleras también fue sorteado como árbitro en otro conflicto el 9 de septiembre de 2024 (Equipo Universal SA y Castro Tcherassi contra el IDU), y su hermano Enrique ya era miembro de la Corte Arbitral”, expuso Petro.

Y agregó: “Aunque no puedo decir que el señor Enrique Vargas Lleras determina el sorteo, lo que si es una realidad es que determina la lista de sorteables y que por ley de probabilidades debería ser muy remoto que su hermano gane un sorteo en el periodo en el que su hermano es miembro de la Corte Arbitral que determina esa lista de sorteables”.