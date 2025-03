Barranquilla se suma a la movilización convocada a nivel nacional para impulsar la consulta popular convocada por el Gobierno ante el inminente archivo de la reforma pensional en la Comisión Séptima del Senado de la República.

La jornada, que es liderada por sindicatos, organizaciones sociales y movimientos ciudadanos, inicia a las 9:00 a. m. y el punto de concentración es la sede del Sena de la calle 30. La manifestación finalizará en la rotonda de la calle 17, en el suroriente de la capital del Atlántico.

Siga el minuto a minuto de la jornada de movilización en la ciudad:

8:20 a. m.: La diputada del Atlántico por el Pacto Histórico, Alejandra Moreno, del partido de Gobierno que convocó la marcha a favor de las reformas sociales y el mecanismo de la consulta popular, llegó a la calle 30, a la altura de la sede del Sena, para acompañar la manifestación.

“Hay mucha alegría, hay mucho entusiasmo, mucho apoyo. Esperamos de verdad una marcha pacífica y es lo que se va a dar aquí, desde la calle 30 hasta la rotonda de la 17. Tanto no solamente los profesores, sino de todos los sectores, tanto públicos como privados, se hacen presentes en la marcha por un solo propósito: que los trabajadores tengan dignidad, que los contratos de prestaciones de servicios que maltratan al trabajador desaparezcan, que la salud se mejore, que no tengas que esperar un mes para que te den una cita. Entonces, lo que estamos luchando aquí es por nuestros derechos. Aquí no estamos apoyando un tema político, sino un tema de vida. Nuestros derechos laborales y nuestros derechos en salud”, apuntó la asambleísta.

Así mismo, ratificó que ante la posibilidad del hundimiento por archivo de la reforma laboral, la cual podría darse en medio de las marchas, el compromiso es una jornada en paz, sin desmanes en el orden público.

“Sin miedo y sin violencia, marchamos en defensa de la vida. Por lo tanto, nos mantenemos en una caminata en la que nos vamos a expresar a través del arte, a través de la música, a través de nuestras voces, pero sin violencia. Esa ha sido la consigna desde Presidencia y esa es la consigna también del pueblo. Nada de violencia, caminamos y vamos a alzar nuestra voz para que sea escuchada, que nosotros, el pueblo, sí quiere el cambio y quiere las reformas”, cerró.

8:05 a. m.: El que ya es un nutrido grupo de manifestantes que se propone marchar a favor de las reformas presentadas por el Gobierno nacional, ya se encuentra dispuesto en la vía, sobre el corredor de la calle 30, frente a la sede del Sena, cortando el paso vial cuando todavía falta alrededor de una hora para el inicio de la manifestación.

Unidades de la Policía se encuentran al lado de los manifestantes, cuidando que la jornada se realice en paz. Sobre las 8:05 de la mañana los manifestantes descendieron de las aceras y se plantaron en la vía para continuar la concentración cortando el paso vehicular.

7:50 a. m.: Poco a poco, diferentes sectores de la comunidad, como sindicatos de trabajadores, estudiantes y gente del común, se reúnen en las afueras de la sede del Sena en la calle 30 para adelantar en pocos minutos la marcha convocada por el presidente Gustavo Petro, para respaldar la reforma al trabajo y la posible consulta popular en caso del hundimiento del proyecto en el Senado de la República.

Según Henry Gordón, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en el Atlántico, la expectativa está en reunir más de 20 mil personas durante la movilización.

“La expectativa de la marcha que tenemos hoy es que debe ser una marcha masiva, colorida, el respaldo al gobierno del cambio y el respaldo a todas las reformas, entre ellas la reforma laboral que se encuentra, pues, digamos, entre comillas, agonizando en el Congreso, producto de la arbitrariedad de este ente en querer archivar competencia negativa al proyecto de la reforma laboral. Además, hoy comienza una cruzada convocada por el presidente Gustavo Petro en relación con la consulta y hoy los ciudadanos salen a la calle a expresarse a favor de las reformas laborales, la reforma de la salud y el tema de la consulta que es un tema bastante álgido y a partir de hoy comienza esa cruzada y esa campaña a favor de la consulta solicitada por el doctor Gustavo Petro”, expresó.

Gordón dijo además que la marcha será pacífica.

“Tenemos programado salir aquí aproximadamente tipo 9:00 de la mañana. El recorrido, como ustedes saben, es desfilar por aquí por la calle 30 hasta la carrera 11. De la carrera 11 bajamos hasta la calle 24 y por ella buscamos la carrera 7 y ahí buscamos el boulevard de Simón Bolívar donde está el semáforo donde culminaremos. Tenemos previsto culminar a eso de las 12 del día, pero aquí previo a ello habrá una serie de intervenciones, programaciones, grupos folclóricos, culturales que hemos programado en el día de hoy. Tenemos una expectativa de más de 20.000 personas. Va a ser una movilización masiva y esperamos que todo marche bien y en paso”, manifestó.

7:40 a. m.: En la sede del Comando de la Policía Metropolitana de Barranquilla se instaló el Puesto de Mando Unificado (PMU) para hacerle seguimiento a la manifestación convocada para este martes.

En este espacio hacen presencia autoridades policiales, así como funcionarios de la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico. También se encuentran acompañados por representantes de los entes de control.

“Acompañaremos y garantizaremos el desarrollo seguro de cada manifestación en el departamento. Respetaremos el derecho de los servidores públicos que deseen participar en las marchas de este 18 de marzo”, sostuvo la Gobernación a través de sus redes sociales.

En la capital del Atlántico han sido dispuesto 300 unidades de la policía para acompañar la marcha, con el objetivo de garantizar la seguridad a los asistentes.

7:30 a. m.: Este martes, la sede de la Gobernación del Atlántico tendrá atención normal al público tras no sumarse al día cívico convocado por el Gobierno nacional.

De esa manera, la atención al público se mantiene en jornada continua de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. en la sede ubicada en la calle 40 con carrera 45.

Es de anotar que desde la administración departamental se ha planteado que “se respeta el derecho a la marcha a quienes lo deseen hacer y quienes no lo hagan van a trabajar normal”.