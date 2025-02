La Corte Suprema de Justicia abrió indagación a los congresistas que, según el ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, le entregaron recomendaciones para nombrar personas en cargos clave dentro de la Dirección de Impuestos y Aduanas (DIAN).

Reyes hizo la revelación en momentos en que se investigan los tentáculos en la DIAN de una red dirigida por Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’, conocido también como ‘el zar del contrabando’, quien según denuncias de la prensa, en 2022 le aportó una millonaria suma de dinero a la campaña electoral de Petro.

Debido a lo anterior, el alto tribunal investigará a los senadores Alfredo Deluque, Mauricio Parody, Kike Cabrales, Saray Robayo, Liliana Bitar, Ciro Rodríguez, Yenica Acosta, Daniel Restrepo, Armando Zabaraín, Édgar Díaz, Sandra Jaimes, Carlos Mario Farelo, Ángela Vergara, Germán Blanco, Leonardo Gallego, Jairo Castellanos, Antonio Correa, Alejandro Martínez, Silvio Carrasquilla, Fernando Niño, Carlos Cuenca, Juan Carlos Garcés, Édgar Díaz, Juan Samy Merheg, Efraín Cepeda y Roy Barreras.

Además, hará lo propio con los representantes: Olga Lucía Velásquez, Julio Elías Vidal, Nicolás Echeverry, Wilmer Carrillo, Óscar Darío Pérez, Karina Bocanegra y Cha Dorina.

“Me pidieron la Dian Buenaventura. Sí, el entonces presidente del Congreso me la pide. Sí, sí, es verdad. Buenaventura y Cali. Y me hizo un comentario curioso. Me dijo: ‘Mira, apreciado Luis Carlos, tú eres un tipo muy prometedor, tú vas a ser ministro, tú vas a ser esto, lo otro. Tú eres como un futbolista. Imagínate lo feo que sería que a Messi le rompieran las piernas’. Y me entregó hojas de vida para la dirección de aduanas de Buenaventura y la de Cali; lo cual tiene, pues, mucho sentido porque el contrabando que entra por Buenaventura sigue su tránsito hacia Cali y requiere una coordinación entre los funcionarios que están comprometidos en ambas secciones”, aseguró Reyes en su momento.