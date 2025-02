El presidente Gustavo Petro reaccionó a las graves denuncias de la emisora W Radio este miércoles sobre el nuevo escándalo de corrupción del Gobierno con los recursos públicos de la salud.

“He leído esta denuncia de La W y me encuentro que es la misma denuncia que hizo el Gobierno, pero vuelta contra mí, el que ordenó hacerla. Es lo mismo que sucede con mi denuncia sobre el (Papá) Pitufo. Somos nosotros quienes hacemos la denuncia pública, logramos su captura, logramos parcialmente su extradición, pero la prensa que, con excepciones, se ha quedado en silencio 38 años, nos asigna el papel de cómplices”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

“Analizo por tanto nuestra propia denuncia en boca de La W: Coosalud es una EPS privada, y el señor (Mario) Urán es su asesor privado. Nada tienen que ver con el Gobierno ni la EPS ni el señor Urán. Es el superintendente de salud (Luis Carlos) Leal el que hace públicas las primeras investigaciones de mi gobierno sobre esa EPS“, agregó el jefe de Estado.

“Como en la mayoría de las EPS y, este es el motivo fundamental de la reforma a la salud que presenté y sabotean permanentemente en el Congreso, usan los dineros públicos que les entregamos en fines diferentes a la salud de sus afiliados y se trasladan billones de pesos públicos al enriquecimiento ilícito de dueños de IPS privadas que crecen con estos recursos mientras quiebran la red pública. No solo IPS, es decir clínicas y hospitales privados, que a veces son de los dueños de las EPS, sino casas, aviones privados, yates, lujos, fortunas fuera del país”, explicó.

Continuó Petro aseverando que él mismo denunció públicamente cómo en el caso de Coosalud “se había usado el dinero público como fianza en una empréstito que tomó el dueño de Coosalud, de 200.000 millones de pesos; y yo mismo denuncié que los miembros de la junta directiva de Coosalud eran el hermano de Andrés Pastrana, el hermano del vicepresidente Santos y otras altas figuras”.

Y luego cuestionó: “¿Cuál es la razón de La W para tratar de vincularme a la corrupción de Coosalud, diciendo que oculto parte de la denuncia? No solo plagian la investigación que adelantamos desde la Superintendencia, sino que vienen a atacarme con mi propia investigación. Además, se ordenó, en este gobierno, no en los anteriores, la intervención de Coosalud, y hoy mejora bajo mi administración. Impedimos, ahora, que se fuguen los dineros de la salud del pueblo, como igual lo estamos haciendo en todas las EPS intervenidas”.

Así mismo, aseguró en su largo ‘trino’ que el Fomag no tiene que ver con Coosalud y no es una EPS: “Lo que sucede en el Fomag tambien lo denuncié públicamente, pero su tratamiento es más complejo que la corrupción de las EPS, y paso a explicar: Los dineros del Fomag no son públicos, son de los maestros. Son sus prestaciones, destinadas a cesantías, pensiones y salud”.

El jefe de Estado aseguró que le pidió al magisterio cambiar la ley que rige el Fomag “porque hoy el Fondo del Ahorro, el Ministerio de Salud, y Colpensiones, guardando el régimen especial del magisterio, son más eficientes que el Fomag. Es la ley la que obliga a que el Fomag esté bajo la Fiduprevisora, que no sabe nada de salud”.

Reiteró el presidente de la República que durante décadas, por lo menos desde el 2010, “en el Fomag/Previsora se han construido dos grandes fuentes de corrupción, denuncia pública que hice en el primer año de mi gobierno, pero que veo que La W ya olvidó. La primera gran corrupción está compuesta de algunos abogados que se hacen a poderes de miles de maestros, jueces y funcionarios de larga data de la Fiduprevisora, que hacen primero y artificialmente caer en largos periodos de mora los pagos de prestaciones de decenas de miles de profesores”.

Y de esta manera, siguió, poner las demandas del pago y luego, con jueces, lograr billonadas de pesos en sentencias que hacen obligatorio los pagos, o provocan la llamada ‘amistosa conciliación’, donde los mismos funcionarios de la Fiduprevisora establecen montos de uno o dos billones de pago a los maestros que terminan inflados por altos intereses de mora y donde los que menos reciben, son los maestros, porque el dinero se queda en manos de los funcionarios, los abogados y los jueces. Este es el cartel de las demandas”.

Finalmente, anunció Petro que su mensaje continuará en otra publicación.