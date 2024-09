La Feria Internacional de Arte de Bogotá (ArtBo) fue inaugurada este miércoles con un homenaje al pintor colombiano David Manzur por sus más de 70 años de trayectoria artística “y la huella que ha dejado en el arte”.

“Estamos muy orgullosos de un gran invitado que tenemos, a quien queríamos hacer un homenaje hace rato, nuestro maestro de maestros, David Manzur”, manifestó el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), Ovidio Claros.

Por su parte, la gerente de Programas Culturales de la Cámara de Comercio, María Paz Gaviria, lo definió como “uno de los grandes colombianos, el maestro David Manzur”, y recordó que está próximo a cumplir 95 años, 70 de ellos dedicados a la pintura.

El artista, que dijo estar “emocionado”, no se guardó críticas a la organización por el concepto que tiene de su obra y señaló que podría incluir más artistas.

“María Paz detesta mi obra, no la puede ver. Gracias por detestar mi obra, yo no detesto tu obra pero lo que estás haciendo es muy limitado”, expresó.

Manzur dijo de ArtBo: “Tiene unas galerías que son muy buenas, no puedo negarlo, pero faltan muchas”. En ese sentido pidió “que se tomen el trabajo de descubrir talento” porque “Colombia tiene talento, el mundo tiene talento”.

Leer más: El programa ‘Lo sé todo’ saldría del aire en Canal 1: esta sería la razón

“La pintura formal de caballete no se ha acabado, lo que se ha acabado es el talento”, agregó Manzur, quien criticó el arte conceptual presente en espacios como ‘Reflexión’.

“Reflexión me da mucho miedo porque es para tapar lo que no se puede tapar porque es muy limitado”, dijo sobre esas expresiones artísticas.

Galerías del mundo

En esta edición de ArtBo, que abrirá sus puertas al público desde este jueves hasta el próximo 29 de septiembre, participan galerías de Alemania, Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Panamá y República Dominicana.

La sección ‘Principal’ de la feria reúne 16 galerías nacionales e internacionales, tanto emergentes como de trayectoria, mientras que la titulada ‘Proyectos’, dirigida por Juan Canela, curador jefe del Museo de Arte Contemporáneo de Panamá, agrupa a ocho artistas “que exploran la relación entre cuerpos, identidades, territorios y lenguajes”.

Efe Obras de David Manzur Obras del pintor colombiano David Manzur, exhibidas en la Feria de Arte en Bogotá

En la sección ‘Referentes’, los curadores hacen un recorrido por las galerías colombianas “que marcaron un antes y un después en la historia del arte nacional”.

Las otras áreas son ‘Encuentros’, que son seis mesas de discusión sobre el mercado del arte, y ‘Artecámara’, un espacio para artistas que no están representados por una galería.

Damas de Manzur

Esta edición de ArtBo cuenta también con la exposición ‘El pasado es presente’, compuesta por ocho obras figurativas en formato mediano y grande del maestro Manzur, que retratan a ocho damas y que fueron pintadas entre 2018 y este año.

“He trabajado sobre las damas haciendo alusión precisamente a la historia de las grandes figuras de la pintura de damas, no en particular de ninguna, pero a mí me influyó mucho, por ejemplo de niño, la imagen de Velázquez, del siglo XVII español, me influyó mucho Zurbarán y me influyó mucho también el arte del siglo XVII en general”, manifestó Manzur en una entrevista con EFE.

Ver también: Hace 48 años Diomedes Díaz hizo su estreno musical con ‘Herencia Vallenata’

El maestro, que el próximo 14 de diciembre cumplirá 95 años en plena actividad creativa, explica que se inspiró también en el arte flamenco y quiso evocarlo en esas pinturas.

“Yo no hago sino pensar el pasado, qué bello traerlo en una forma desdibujada, tal vez hasta roto, como los van a ver”, expresó Manzur, quien vive y tiene su taller en el municipio de Barichara, en el departamento de Santander.