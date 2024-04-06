La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas emitió la tarde este sábado 6 de abril un comunicado a la opinión pública donde manifiesta su preocupación por las decisiones que ha venido tomando el Gobierno en el área de la salud.

Leer más: Reacción de narrador brasileño a gol de Bacca ante Botafogo causa revuelo

La ACSC asegura que se ve afectada de manera directa respecto al derecho fundamental de la salud, los derechos laborales y el ejercicio de sus profesiones.

Aunque reconoce que es necesaria la reforma del sistema, 'esta debe reconocer y conservar las bondades del actual sistema, por lo cual a través del presente escrito invitamos al Gobierno Nacional a trabajar sobre esta estructura, la cual se ha reconocido como su columna vertebral', se lee en el comunicado.

El presidente de la Asociación Científica, Guillermo Agamenón Quintero, indicó que se ‘evidencian posibles vacíos jurídicos que pueden traer consecuencias legales que colocan en riesgo su vida jurídica, y afectan de manera seria el sistema de salud y la prestación del servicio’.

'Existe gran preocupación por las estabilidad actual y futura del sistema de salud en Colombia, generada por la decisión de intervenir a las EPS; surgen preocupaciones al interior de nuestro gremio de las cuales vemos la necesidad de dejar constancia, con el fin de evitar o mitigar a toda costa cualquier perjuicio que se pueda generar a quienes estamos en la base de la pirámide del sistema de salud', expresa el gremio al Gobierno Nacional.

Con relación a la prestación de servicios la Asociación asegura que no existe claridad sobre cómo el Estado lo va a asumir en los distintos niveles de atención, ya que los actos administrativos que se han promulgado con relación al sistema de salud, 'solo se centran en la atención básica, dejando de lado la baja, mediana y alta complejidad, lo cual coloca en riesgo la prestación del servicio oportuna y de calidad, y por obvias razones la salud de los colombianos'.

Respecto al talento humano en salud, el gremio exige claridad en el sistema sobre estas condiciones, y advirtió que el pasado 3 de abril fue entregado al superintendente de Salud un derecho de petición sobre la terminación de los contratos laborales y de prestación de servicios con la posterior intervención y liquidación de las EPS, igualmente el pago laboral inmediato.

'Exigimos la protección inmediata de los derechos laborales del talento humano en salud, con independencia de la forma de vinculación, sobre todo de las EPS a las que el Gobierno ha intervenido a la fecha y a las que piensa intervenir', manifestó Agamenón.

'Desafortunadamente las actuaciones y manifestaciones del Gobierno Nacional, no dan ni la claridad y menos la tranquilidad necesaria para que quienes prestamos el servicio lo podamos hacer con la garantía de no colocar en riesgo nuestros derechos, ni los de nuestros pacientes', afirmó el presidente de la entidad gremial.