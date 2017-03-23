A través de un comunicado emitido este jueves, la Cancillería anunció que en las próximas horas, previa inspección junto con el Ministerio de Defensa del campamento que habrían montado 60 militares venezolanos en Arauquita, Arauca, se reportará un informe de la situación.

'El miércoles 22 de marzo en horas de la tarde, la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín y el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, tras recibir información de las Fuerzas Armadas de Colombia sobre la instalación de un campamento militar venezolano en el municipio de Arauquita, departamento de Arauca, se comunicaron con sus homólogos venezolanos con el fin de expresar su preocupación y esclarecer cuanto antes lo sucedido', se lee en el boletín.

Además, anunció el Ejecutivo que de inmediato, los dos ministros, enviaron a la zona a los encargados del tema en cada ministerio.

'El director de Soberanía de la Cancillería colombiana y la comisión del Ministerio de Defensa que viajaron a la zona revisarán, con toda la documentación respectiva, las coordenadas donde permanecen militares venezolanos', se lee.

Por ello, en las próximas horas, tras una reunión de los encargados de fronteras de los dos países, 'los ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores de Colombia informarán a la opinión pública los resultados de la inspección en el sitio y del encuentro con las autoridades del vecino país, así como las medidas adoptadas para garantizar la soberanía colombiana'.