El escándalo destapado en Brasil de que varias de las principales cárnicas de Brasil, con la complicidad de fiscales sanitarios, 'maquillaron' con productos químicos carnes que estaban en mal estado y no cumplían con los requisitos para la exportación, es una oportunidad valiosa para que Colombia conquiste esos mercados que deja el principal exportador de carne involucrado en un nuevo escándalo de corrupción.

Así lo consideró el presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie, quien lamentó este fraude que desencadenó que muchos países cerraran las fronteras a los despachos desde Brasil, considerado el principal exportador de carne.

En diálogo con EL HERALDO, el dirigente ganadero consideró que el Gobierno Nacional no solo debe preocuparse por mantenerse alerta para evitar el ingreso de productos en mal estado o a través de canales ilegales, sino que tiene que poner en marcha el anhelado y necesario Decreto 1500 de 2007.

'Llevamos más de diez años de retraso, cuando lo ideal era que estuviéramos aprovechando el Tratado de Libre Comercio desde el año en que fue firmado desde el 2006', asegura Lafaurie, al recordar que la puesta en marcha de esta normatividad busca modernizar las plantas de beneficio del país y garantizar que los colombianos consuman una carne inocua y con altos estándares de calidad.

En su opinión, tanto el Invima como el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, han aplazado en más de siete oportunidades la puesta en marcha del mencionado decreto por lo que llamó 'incompetencia y politiquería' de ambas entidades.

Asegura que de implementarse este decreto, los productores nacionales tendrían la posibilidad de poner carne a precios más razonables en el mercado nacional y al mismo tiempo, abrirse a mercados internacionales. 'Lo que viene con este fraude es un cierre del mercado por culpa de Brasil. Y Fedegan se pregunta, ¿Colombia no va a aprovechar esta oportunidad?'.

Hasta este martes se conoció que las exportaciones de carne de Brasil quedaron restringidas a los mercados de China, Europa, Corea del Sur y Chile.

En el 2016, los ganaderos colombianos despacharon 80.000 animales al Medio Oriente, pero de abrirse nuevos mercados externos, nuestro país estaría en capacidad de venderles 200.000 toneladas de carne.

'Solo estamos despachando al Medio Oriente, pero en mercados como el de Estados Unidos, el precio de la carne es tres veces mayor al de Colombia. Sería un panorama estupendo para la ganadería, pero depende del trabajo que el Gobierno Nacional haga en el exterior', insistió.

Para Lafaurie, la tarea del Invima y del ICA no solo es proteger el mercado interno sino buscar mercados externos aprovechando el Tratado de Libre Comercio.

Las informaciones provenientes de Brasil indican que en este nuevo escándalo hay hasta este martes 21 establecimientos de producción de carne involucradas y por el que han sido suspendidos 33 funcionarios del Ministerio de Agricultura y una veintena de directivos de empresas, ha puesto bajo sospecha los sistemas de control de seguridad alimentaria en el país con el que la Unión Europea negocia actualmente el acuerdo comercial del Mercosur.

El fraude abarcaba desde cambiar la fecha de vencimiento del embalaje de carne ya caducada hasta inyectar agua en la carne de pollo para alterar el peso o utilizar ácido ascórbico para enmascarar el deterioro de los productos, de acuerdo con información despachada por la agencia EFE.

A su turno, el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, que dirige Luis Humberto Martínez, informó que si bien Brasil no le vende carne a Colombia, las autoridades están en alerta para evitar el ingreso de productos cárninos provenientes de ese país.

'Colombia no tiene ningún acuerdo o requisito de admisibilidad para ingresar carne en canal desde Brasil', respondió el funcionario.

Sin embargo, en Colombia hace presencia el Frigorífico Minerva, uno de los involucrados en el escándalo, que está operando y que funciona como la planta de red cárnica ubicada en Monteria.

'Entidades como el Invima está haciendo inspección permanente en los mataderos que operan en el país y ejerce vigilancia estricta de sus procesos para que situaciones como las que se presentaron en Brasil no sucedan en el territorio nacional', añadió Martínez Lacouture.