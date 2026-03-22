En el sector conocido como La Ladrillera, perteneciente a la vereda La Unión, del municipio de Pailitas, fue asesinado Antonio Mejía Cantillo, de 60 años, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado por habitantes del sector.

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Este hecho sucedió el pasado sábado en horas de la noche, sin embargo, fue hasta este domingo 22 de marzo que personal de la funeraria Los Trinitarios de Pailitas realizó el levantamiento de cadáver y lo trasladó hacia la morgue de Curumaní, donde personal de la Sijín hizo la respectiva inspección técnica.

Las autoridades indicaron que, de acuerdo con fuentes, en el sector de los hechos, la víctima, al parecer, fue asesinada por desconocidos.

Antonio Mejía Cantillo había sido candidato a la Asamblea Departamental del Cesar, también había ejercido liderazgo social al ser presidente de la Junta de Acción Comunal de un barrio en Curumaní.

Sin embargo, había enfrentado la justicia por presuntos actos sexuales e inasistencia alimentaria.

En el 2018, estuvo presuntamente vinculado al asesinato de su excompañera sentimental, la docente Lilisbeth Sánchez Donado. Presuntamente Mejía Cantillo le disparó con revólver calibre 38. Seguidamente la Policía Nacional lo interceptó en su vivienda, donde le encontraron el arma de fuego con cinco cartuchos y dos percutidos.

Para ese entonces, la investigación quedó a cargo de la Fiscalía 19 local.