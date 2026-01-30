Ante la comunidad del sector Las Ferias, en el municipio de Aguachica, se dio inicio al proyecto de la construcción del Parque Recreodeportivo, el cual fue gestionado por la Alcaldía, ante el Ministerio del Deporte, en la gestión del fallecido alcalde Víctor Julio Roqueme Quiñónez.

Leer también: Escolta de empresa de seguros perdió la vida en accidente de tránsito en la vía Pueblo Nuevo–Valledupar

La obra contempla un área de intervención de 15.686 metros cuadrados, con un tiempo de ejecución proyectado a 11 meses, y la financiación de 11.000 millones de pesos. Se construirá una cancha de fútbol con grama sintética, una cancha múltiple, graderías, andenes peatonales, plantillas y bordillos, así como amoblamiento urbano y trabajos de embellecimiento del entorno.

“Hoy se hace realidad un sueño de Víctor Julio Roqueme, lo cual nos llena de alegría, porque se cumple su palabra desde el Gobierno de Greisy Roqueme, quien se esforzó para que este proyecto siguiera su curso y hoy podamos iniciar su construcción. Al mismo tiempo, este espacio evoca recuerdos de nuestra infancia y adolescencia, pero da paso a un escenario moderno que beneficiará a toda la comunidad”, manifestó el alcalde encargado, Isaac Holguín Felizzola, durante su intervención.

Importante: Falta de testigos impidió avance de juicio contra docente señalada de asesinato

Por su parte, Jhonny Gómez, entrenador de fútbol, expresó: “Esta es una oportunidad para toda la comunidad de contar con un complejo deportivo digno”.