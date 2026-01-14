Este 14 de enero, la Procuraduría General de la Nación exhortó a los alcaldes y alcaldesas del departamento Cesar para adelantar actuaciones administrativas, activas y verificables para la regulación, control y vigilancia de la propaganda electoral dentro de sus jurisdicciones.

La entidad solicitó a los entes territoriales cumplir con lo establecido en la circular 011 del 2025, en la que el jefe del Ministerio Público, Gregorio Eljach Pacheco, impartió las directrices para que los funcionarios públicos realicen una revisión efectiva sobre el uso del espacio público, en el que se garanticen las condiciones de igualdad para los diferentes actores políticos.

Asimismo, en su función preventiva y con el propósito de defender el orden jurídico, el patrimonio público y los derechos fundamentales, sociales y económicos, la autoridad disciplinaria pidió a los mandatarios tomar las medidas administrativas necesarias para prevenir y corregir la instalación indebida de propaganda electoral.

De esta manera, el organismo de control requirió a los mandatarios informar las actuaciones y decisiones que hayan sido adoptadas y adelantadas en un informe verificable.