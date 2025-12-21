Tropas de la Décimo Primera Brigada del Ejército Nacional con sede en la ciudad de Montería, Córdoba, recibieron con honores los cuerpos de cuatro de los siete soldados que perdieron la vida en el ataque con explosivos al batallón en Aguachica, Cesar.

Vía aérea llegaron al aeropuerto de la capital de Córdoba los restos de los soldados Juan David Pérez Vides, de Sahagún, Córdoba; de Kevin Andrés Méndez Torres, de Puerto Escondido, Córdoba; de Jorge Mario Orozco Díaz, de Puerto Escondido, Córdoba, y de Jhon Fredy Moreno Sierra, de San Benito Abad, Sucre, todos ellos con dos años de servicio militar.

Ejército Nacional/Cortesía

Antes de partir hasta las poblaciones de origen los cadáveres estuvieron expuestos en un acto solemne, cargado de emotividad, que estuvo a cargo de la Segunda División del Ejército Nacional, donde les rindieron honores militares.

Los siete soldados que fallecieron en esta acción terrorista de la guerrilla del ELN que utilizó drones para lanzar los explosivos estaban adscritos a la Quinta Brigada, y en ese batallón cumplían labores operacionales, además de validar primaria y bachillerato en modalidad presencial y virtual.

Ejército Nacional/Cortesía

“Enviamos un saludo de solidaridad a sus familias y las acompañamos en este difícil momento. Paz en sus tumbas”, dijo el Ejército en un comunicado a través de la cuenta X.