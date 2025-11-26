Compartir:
Por:  Milagro Sanchez Florez

Una psicóloga, dos enfermeras, un médico y el conductor del bus en el que se movilizaban resultaron heridos al sufrir un accidente en el corregimiento de Atánquez, ubicado en el norte del municipio de Valledupar.

Este personal médico perteneciente al Hospital Eduardo Arredondo Daza se desplazaba hacia Guatapurí y Chemesquemena a cumplir sus labores de trabajo, a bordo de un bus, el cual presentó un desperfecto mecánico y quedó sin freno, lo que hizo que el chofer perdiera el control y terminara volcado.

Voceros del HEAD indicaron que el conductor del bus logró maniobrar este vehículo, lo que permitió que los hechos no pasaran a mayores.

Sin embargo, los afectados resultaron con lesiones menores y fueron atendidos en dicho hospital, donde luego de la valoración médica fueron dados de alta y se encuentran cumpliendo con la incapacidad laboral para luego retomar sus labores.