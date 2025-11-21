La Cámara Colombiana de la Construcción, capítulo Cesar, abrió oficialmente las puertas de EXPOUPAR 2025, la feria de vivienda más completa del departamento, que ha sido un espacio creado para que más familias den el paso definitivo hacia su vivienda propia.

La feria se desarrolla desde este viernes 21 al domingo 23 de noviembre en Mayales Plaza Comercial, donde los visitantes podrán conocer una oferta de 1.434 viviendas y recibir asesoría directa de 17 constructoras, el Fondo Nacional del Ahorro y entidades financieras.

EXPOUPAR 2025 llega bajo el concepto “Aprende, financia, compra”, una experiencia diseñada para orientar a los cesarenses sobre las oportunidades reales para adquirir vivienda, las rutas de financiación y los beneficios que hoy ofrece el sector.

Camacol indicó que la entrada es libre y los asistentes podrán estar presentes en charlas financieras de cómo adquirir vivienda con el Fondo Nacional del Ahorro.

También el sábado a partir de las 4:00 de la tarde, el tema que se abordará es de Bienestar financiero: ‘Te explico qué es Vivienda para Todos’.Y para finalizar el domingo a la misma hora será el ABC de tu vivienda.

“Camacol Cesar invita a todas las familias y trabajadores del departamento a aprovechar esta gran oportunidad: comparar proyectos, recibir asesoría experta y encontrar el hogar que siempre han soñado”, destacó la entidad.