En medio de una riña en la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad, de Valledupar, conocida como ‘La Tramacúa’, fue asesinado en las últimas horas Yaicol Javier Montoya Montoya, alias Guadaña, al recibir tres heridas en el tórax con un objeto cortopunzante.

En este caso ha sido poca la información que han aportado las autoridades, ya que los hechos están siendo manejados bajo estricta reserva por parte del INPEC.

El reporte de la Policía Metropolitana indicó que la riña fue protagonizada con el también privado de la libertad Yerson David Perea Torrejano, quien le propinó las heridas al occiso.

Posterior al fatal desenlace, el levantamiento del cadáver fue realizado conjuntamente entre la Sijín y el INPEC.

Alias Guadaña, se encontraba preso tras ser capturado por la Policía Nacional, señalado como líder del Grupo Delincuencial Organizado denominado Frontera del Norte, el cual delinque en el departamento del Tolima, específicamente en los municipios de Mariquita, Honda, Fresno y Armero Guayabal.

En el 2023, aceptó su responsabilidad en 16 homicidios mediante un preacuerdo por los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo, hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas de fuego de uso personal y de uso privativo de las Fuerzas Militares, concierto para delinquir con fines de tráfico de estupefacientes, y lesiones personales; y fue recluido en cárcel La Picota de Bogotá.

Posteriormente, intentó fugarse y lo trasladaron a Medellín, luego a Ibagué y finalmente a ‘La Tramacúa’.

Este individuo había figurado en el cartel de los más buscados desde el año 2021.