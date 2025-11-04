La Décima Brigada del Ejército Nacional anunció que abrió sus puertas a hombres y mujeres entre los 18 años y faltando un día para cumplir los 24, para que hagan parte del último contingente del año 2025, para prestar el servicio militar.

Durante la estadía y formación, los jóvenes podrán contribuir al desarrollo de las comunidades del Cesar y La Guajira, participar en jornadas ambientales, apoyo humanitario, seguridad vial y otras misiones institucionales que promueven el bienestar y el progreso regional.

Quienes resulten aptos en el proceso de incorporación recibirán importantes beneficios, entre ellos: Bonificación mensual y navideña de $996.450. Dotación civil al momento de licenciarse por $1.423.500. Última bonificación de $2.135.250. Atención en salud, alimentación y alojamiento durante la permanencia. Bancarización y apoyo crediticio para iniciar su vida financiera. Permiso anual con auxilio de transporte de $1.423.500. Reconocimiento adicional para quienes se destaquen como dragoneantes.

Adicional a lo anterior, tendrán más de 14 beneficios más que respaldan el bienestar y el crecimiento personal durante el servicio militar. La convocatoria está abierta hasta el 26 de noviembre de 2025.

Los interesados deberán acercarse a los distritos militares de Valledupar o Riohacha, o consultar más información a los números 320 8329656 o 320 8329650.