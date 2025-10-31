Intentar desconectar la nevera de su casa le costó la vida a Juan Carlos Álvarez Cabarcas, de 36 años, en una pequeña parcela de la vereda Boca de Zorro, perteneciente al corregimiento de Mariangola, municipio de Valledupar.

Leer más: Los videos del accidente en El Recreo, donde tres mujeres fueron arrolladas por un bus de servicio público

Sucedió que el pasado jueves en horas de la noche, cuando en la región caía un fuerte aguacero, se presentó un corto circuito en el transformador de la vereda, por lo que la víctima fue de inmediato a desconectar la nevera para que esta no presentara ningún daño. Sin embargo, cuando estaba realizando la maniobra sufrió una descarga eléctrica que lo dejó muy malherido.

Sus familiares al percatarse de los hechos lo trasladaron de inmediato al Hospital Eduardo Arredondo Daza, sede Mariangola, donde el médico de turno lo reanimó en varias oportunidades, pero en la última no logró sobrevivir.

Ver también: Agentes de la Dijín capturan en Barranquilla a Emilio Tapia para que cumpla su condena por el caso de Centros Poblados

Ante lo ocurrido unidades de la Policía Nacional realizaron la inspección técnica del cadáver.