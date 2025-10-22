La Universidad Popular del Cesar dio a conocer a la comunidad universitaria y a la opinión pública que el día 21 de octubre de 2025, en sesión ordinaria del Consejo Superior Universitario, fue aprobado el cronograma electoral mediante el cual se desarrollará el proceso de consulta y designación del rector de la institución para el periodo 2026-2030.

“Este proceso democrático contará con la participación activa de todos los estamentos universitarios y estará regido por la normatividad vigente, garantizando transparencia, pluralidad y legitimidad en cada una de sus etapa”, dejó saber el claustro de educación superior.

De igual manera, indicaron que el cronograma establece que el acto administrativo de convocatoria será expedido por el rector Robert Romero, el próximo 27 de octubre de 2025. La inscripción de candidatos se llevará a cabo entre el 24 y el 26 de noviembre de 2025, ante la Secretaría General.

La consulta estamentaria se realizará el 26 de febrero de 2026, permitiendo la participación de estudiantes, docentes y egresados. La designación oficial del nuevo rector será el 9 de marzo de 2026, por parte del Consejo Superior Universitario. Y finalmente, la posesión del rector electo está prevista para el 27 de abril de 2026, o el día siguiente a la terminación del periodo del actual rector.

En este sentido, han programado espacios de participación como foros de divulgación de propuestas tanto en la sede Valledupar como en la seccional Aguachica, los días 23 y 24 de febrero de 2026, respectivamente, con carácter obligatorio para los candidatos admitidos.