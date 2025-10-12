A las 8:40 de la noche de este sábado 11 de octubre fue reportado el homicidio de un hombre en el perímetro urbano del municipio de Pelaya, Cesar.

La víctima fue identificada por las autoridades como Nelson Pérez Amaya, de 48 años, quien presenta heridas de proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

El atentado se registró en el barrio Las Palmas, jurisdicción de la municipalidad en mención.

Según la información preliminar, dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron al lugar y uno de ellos le propinó varios disparos, para de inmediato huir junto a su cómplice.

Pérez Amaya, quedó tendido en el piso sin signos vitales y residentes del sector dieron aviso a las autoridades competentes.

Los actos urgentes e inspección a cadáver fueron realizados por personal del Laboratorio Móvil de Criminalística del CTI de la Fiscalía Seccional Cesar. De igual manera, la Policía Departamental indicó que los móviles del crimen son materia de investigación.

Finalmente, la entidad policial reveló que la víctima presentaba anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, inasistencia alimentaria, abuso de confianza, injuria, amenazas, falsedad en documento y concusión, por lo que investigan si tendrían relación con su homicidio.