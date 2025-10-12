Uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional lograron la captura de cinco personas, entre ellas una mujer, señaladas de haber participado en un caso de hurto luego de un accidente de tránsito ocurrido en zona rural del municipio de San Alberto, Cesar.

El hecho se registró a la altura del kilómetro 82+300 de la vía La Lizama – San Alberto, en el corregimiento La Palma, donde se presentó un siniestro vial tipo choque que involucró un vehículo tractocamión conducido por un hombre de 28 años, quien cubría la ruta Santa Marta – Lebrija.

Según el relato del conductor, durante el percance una parte de la carga —consistente en sacos de maíz— cayó sobre la vía, momento que fue aprovechado por cuatro hombres y una mujer para apropiarse de la mercancía, pese a los llamados del conductor para que se detuvieran.

La mercancía, avaluada en aproximadamente $600.000 pesos, fue recuperada e incautada.

El coronel William Javier Morales Vargas, comandante del Departamento de Policía Cesar, reveló que “gracias a la oportuna información suministrada por el conductor y la rápida reacción de nuestras unidades de tránsito, se logró la ubicación de los responsables y la recuperación total de la mercancía hurtada”, finalizó.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 10 Local de San Alberto por el delito de hurto.